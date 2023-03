Zekki on Hyvä Käytäntö -kilpailun voittaja

Maksuton Zekki.fi-tukipalvelu kannustaa nuorta pohtimaan omaa hyvinvointiaan ja tulevaisuuttaan. Kymmeneen elämän osa-aluetta käsittelevään kysymykseen vastaamalla nuori saa kattavan kuvan omasta tilanteestaan ja siihen sopivia suositteluja tukipalveluihin tai lisätiedonlähteisiin.

Hyvä käytäntö -palkinnon tavoitteena on levittää tietoa toimivista ja tuloksellisista sosiaalialan ammattikäytännöistä. Zekki valittiin neljän finalistin joukosta voittajaksi ja kilpailuun lähetettyjä ehdotuksia oli 27.

- Nuorten palveluita ei voi kehittää ilman nuorten tiivistä mukanaoloa. Miten me voisimme ilman nuorten näkemystä tietää, miten vaikka käyttäjän polku palvelussa tulee rakentaa tai miten palvelusta olisi hyvä kertoa nuorille, kommentoi Zekin projektipäällikkö Reija Paananen.

Palkintoraati pitää hienona, että toimintamallia on kehitetty yhdessä nuorten kanssa. Se on noussut myös nopeasti nuorten suosioon, mikä kertoo mallin helppoudesta. Kansainvälisesti palkittu Zekki on hyvin sovellettavissa myös muihin käyttäjäryhmiin, jotka joutuvat seikkailemaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja kolmannen sektorin välillä. Zekki on vaikuttava toimintamalli, joka toimii myös nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työvälineenä sekä tuottaa ajantasaista tietoa muun muassa johtamiseen.

