Zer°emission TP52 on yksi suurimmista Vene Båt -messuilla esitellyistä purjeveneistä

Vene 20 Båt -messuilla Purjehdussatamassa komeileva Zer°emission TP 52 -kisavene kilpailee merten saastumista vastaan ja lisää tietoisuutta merten tilasta, roskaamisesta sekä suojelusta suurten tapahtumien ja isäntäkaupunkien, yleisön, kumppaneiden ja tiimin omien tekojen kautta. Zer°emission-kisavene on rakennettu täysin hiilikuidusta. Vene 20 Båt -messut järjestetään 7. – 16.2.2020 Messukeskuksessa Helsingissä.

TP52-luokka on huippumoderni yksityyppiluokka, jossa on käytetty viimeisimpiä venerakennuksen innovaatioita. Zer°emission TP52 on Americas Cup -tiimin Oracle Racing 2008 rakennuttama ja Reichel/Pugh suunnittelema kilpavene. Se on yksi nopeimpia kiinteäkölisiä kilpaveneitä maailmassa ja saavutetut huippunopeudet ovat yli 30 solmua. Vene on rakennettu täysin hiilikuidusta ja purjehdusvalmiina se painaa vain 7320 kg eli todella vähän. Veneen kokonaispituus on 18,5 m, leveys 4,43 m ja syväys on 3,4 m. Suuren syväyksen johdosta kansi kohoaa yli 5 m korkeudelle Vene 20 Båt -messuilla.

Vene saapui Suomeen 2019 maaliskuussa, jonka jälkeen se uudistettiin ja huollettiin täysin. Vene osallistui kauden aikana seitsemään kisaan. Zer°emission TP52 saavutti 2019 kesänä 28-solmun huippunopeuden Åf Runt-kisassa, joka tunnetaan paremmin Gotland Runt-kisana. Tiimin kesän paras saavutus oli EM-hopeaa ORC-kilpailusta, joka järjestettiin elokuussa Oxelösundissa Ruotsissa. Tiimiä kipparoi Samuli Leisti ja mukana on menestyneitä kilpapurjehtijoita sekä julkisuudesta tuttu Mikko Leppilampi.



”Tavoitteemme on lisätä vastuullisuutta ja tietoa merien tilasta. Kisojen yhteydessä olemme puhdistaneet rantoja ja asentaneet Seabin ”meriroskiksen” puhdistamaan sataman vesiä. Lisäksi olemme pitäneet puheenvuoroja, joissa olemme kertoneet merten tilasta ja kannustaneet osallistumaan ”kilpailuun merten roskaantumista vastaan”, kertoo Samuli Leisi.

Kisaveneen vierailu Vene 20 Båt -messuilla on ainutlaatuinen. Messujen jälkeen vene lähtee suoraan Välimerelle, jossa se osallistuu ORC-arvokilpailuihin sekä useampaan Rolex Cupin kilpailuun. Rolex Cupissa kilpailee maailman tunnetuimmat köliveneet moderneista supermaxeista aina klassikko J-veneisiin. Kauden 2020 päätavoitteena on osallistuminen Rolex Sydney-Hobart Raceen, jonka startti on 26.12.2020. Legendaarisessa kisassa vene olisi ensimmäinen Suomen lipun alla purjehtiva vene. Rolex Sydney-Hobart -kilpailu on maailman suurimpia purjehdustapahtumia ja kerää lähes 800 000 katsojaa paikan päälle seuraamaan kilpailun starttia.



Purjehdustarinat, kisakuulumisia ja Itämeren suojelua

Vene 20 Båt -messuilla kuullaan tarinoita purjehdusseikkailuista, purjehdushankkeista ja kilpapurjehduksesta. Purjehdussatama kokoaa purjehtijat ja siellä pääsee keskustelemaan ja suunnittelemaan tulevia purjehduksia. Purjehdussataman ohjelman on koonnut purjehtija Samuli Leisti.



Venemessut on jo usean vuoden seurannut purjehtijoiden Ari Huuselan, Tapio Lehtisen, Tuomo Meretniemen ja Kari ”Ruffe” Nurmen seikkailuja maailman merillä. Tällä kertaa ei tehdä poikkeusta. Huusela kertoo menneistä purjehduksistaan ja valmistautumisestaan Vendee Globe 2020 -kisaan, Lehtinen ja Ruffe purjehduksistaan ja uusista suunnitelmistaan. Meretniemeen ollaan yhteydessä videopuhelun kautta ja kuullaan miten perheen matka jatkuu.



Satamassa tuodaan esille tänäkin vuonna Itämeren tilannetta ja vastuullisuutta. Satamaan ankkuroitunut Zer°emission-kisavene tuo esimerkillään esille meristä huolehtimista. Suomen Messusäätiön Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan perjantaina 14.2., jolloin ympäristönsuojelun aiheet ovat laajemminkin esillä Purjehdussatamassa. Kilpapurjehdusilta on torstaina 13.2.2020.



Molemmat messusunnuntait ovat perhepäiviä. #MEIDÄNMERI-kampanjan Muumipappa ja Nuuskamuikkunen tulevat messulle viihdyttämään lapsia perhepäivänä 16.2. Lapset pääsevät joka päivä purjehtimaan jollalla ja aikuiset kisaamaan kauko-ohjattavilla purjeveneillä.

Hyväntekeväisyyslipulla venemessuille!

Venemessujen kumppani on tänä vuonna #MEIDÄNMERI-kampanja. Messuille voi ostaa verkosta ennakkoon #MEIDÄNMERI-lipun, josta menee kolme euroa Itämeren suojeltuun John Nurmisen Säätiön kautta. Kampanjan takana on John Nurmisen Säätiön lisäksi Moomin Characters. Hyväntekeväisyyslippu maksaa etukäteen ostettuna 17 euroa ja tapahtuman aikana 20 euroa. Sitä myydään ainoastaan verkkokaupassa http://shop.messukeskus.com



Vene 20 Båt -messut on Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma. Vene 20 Båt -messut järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 7. – 16.2.2020. Tapahtuma on avoinna arkisin klo 11-19 ja viikonloppuisin klo 10-18.

Pääsylippuja voi ostaa messuille ennakkoon http://shop.messukeskus.com Ryhmäliput (min 10 hlöä) maksavat ennakkoon ostettuna 6.2. asti 10 e/hlö (12 e/hlö tapahtuman aikana). Aikuisten lippu ennakkoon edullisimmillaan 16 e (tapahtuman aikana 19 e). Muut lippujen hinnat ja lisätiedot www.venemessut.fi



Messukeskus järjestää Vene 20 Båt -messut Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Mercedes-Benz ja #MEIDÄNMERI-kampanja.



Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0809

www.venemessut.fi #venemessut

Kuvia tapahtumasta: http://mediabank.messukeskus.com