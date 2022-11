 #JOULURADIO20, MUTTA HOOSIANNA ON NUMERO YKSI

Jouluradion Hoosiannan videolla kerrataan Jouluradion 20 tuotantokautta. Virren ovat sovittaneet Metropolian musiikinopiskelijat lehtori Jere Laukkasen johdolla. Nuoret esittävät teoksen.

"Yllätyn joka vuosi, kuinka monella eri tavalla Hoosiannan voi tehdä ja sovittaa. Näin kävi myös Jouluradio20 Hoosiannan kanssa. Sovituksessa kuullaan vivahteita menneiden vuosien versioista, mutta se on silti täysin omintakeinen ja onnistunut teos. Iris Kärkkäisen ohjaama ja kuvaama dokumentaarinen musiikkivideo kietoo Jouluradion historian ja nykyhetken sulavasti ja koskettavasti yhteen", kertoo Jouluradion tuottaja Katri Ketola.

Jouluradion tilaamia Hoosianna-versioita on kuultu vuodesta 2012 alkaen eli tämäkin perinne on nyt 10 vuotta vanha. Nyt Jouluradion Hoosianna kajahtaa siis jo 11. kertaa uutena sovituksena.

Jouluradion jumalanpalveluksessa soi joulumusiikki

Jouluradio20 juhlajumalanpalvelus lähetetään Yle tv1 -kanavalla ja Yle Areenassa ensimmäisenä adventtina 27.11. klo 10 Paavalin kirkosta. Kirkkoherra Kari Kanala saarnaa ja liturgina toimii Elina Koivisto. Jumalanpalvelus alkaa värikkäällä Hoosianna-kulkueella, solistivieraana on Jesse Kaikuranta. Luvassa on vahvasti joulumusiikkipainotteinen jumalanpalvelus. FB-tapahtuma löytyy täältä.

Tervetuloa Jouluradio20-juhlakonserttiin

Jouluradio20 kantaesittää torstaina 1.12. klo 19 uutta joulumusiikkia konsertissa. Metropolia AMK:n musiikinopiskelijat esiintyvät Arabia-salissa Jouluradio20-konsertissa, jolloin kuullaan uusia sovituksia joululauluista ja täysin uusia joululauluja. Konsertissa kuullaan myös Jouluradin järjestämän joululaulukilpailun satoa. Joulukonsertti striimataan Jouluradion some-kanavissa. Viime vuosina Jouluradio on tehnyt yhteistyötä Metropolian kanssa, Jouluradio on ollut muun muassa yhteistyökumppanina useilla Metropolian kursseilla. Konserttitiedot ja lipun hinnat löydät täältä.



Jouluradio20 kolmeosainen podcast-sarja kertoo Jouluradion tarinan, sen miten siitä tuli vahva mediabrändi ja selvittelee joulumusiikin lumoa. Podcastia voit kuunnella täältä.



Myös Joululaulupäivää vietetään taas totuttuun tapaan 15.12. Silloinhan on lupa laulaa! Redin Sillalla kuullaan striimattuja joulukonsertteja.

Aito ja alkuperäinen Jouluradio on 10 kanavan joulumusiikkiperhe ja verkkomedia. Monipuolisesti soivaa pääkanavaa voi kuunnella perinteisillä radiotaajuuksilla ja kaapeliverkossa lähes koko Suomessa. Kymmenen eri joulumusiikkityyleihin erikoistunutta verkkokanavaa täydentävät kanavaperheen. Jouluradio on ev.-lut. seurakuntien lahja kuuntelijoille ja sen mahdollistavat seurakunnat ympäri Suomen.

Lisätietoja: www.jouluradio.fi ja https://www.jouluradio.fi/info#medialle

Riitta Kalliorinne, toimituspäällikkö, p. 050 411 5933, riitta@jouluradio.fi, IG: @jouluradion_muori

Katri Ketola, tuottaja, p. 050 3437706, katri@jouluradio.fi