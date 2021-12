 Valmentava koulutus tarjoaa maahanmuuttajille näkymän suomalaiseen korkeakouluun 

– Uskon, että sopisin hyvin ensihoitajaksi, sanoo Papu Nicolas.

Papu on syksyn ajan osallistunut Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan valmentavaan koulutukseen. Maksuton koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla jo on alan toisen asteen koulutus ja suomen kielen taitoa, mutta jotka haluaisivat päivittää osaamistaan ammattikorkeakoulututkinnolla.

Kymmenen vuotta Suomessa asunut Papu sekä hänen kurssikaverinsa Nafisa Ibrahim Omari ovat molemmat hoitoalalla. Nafisalla on sairaanhoitajan koulutus Somaliasta, missä hän asui vielä pari vuotta sitten. Suomessa tutkinto ei sovellu sellaisenaan työmarkkinoille, joten hänen täytyisi suorittaa sairaanhoitajan tutkinto suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Samaan aikaan Suomessa on pula muun muassa hoitoalan tekijöistä.

VAMK+ jatkuvan oppimisen palvelut on lähtenyt ratkaisemaan tätä haastetta maahanmuuttajien valmentavalla koulutuksella.

Valmentava koulutus kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksia ja suomen kielen taitoa. Koulutuksessa tutustutaan myös alaan ja työtehtäviin Suomessa.

Ensi keväänä VAMKissa alkaa uutuutena tekniikan alan valmentava koulutus maahanmuuttajille. Haku kolmen kuukauden mittaiseen 15 opintopisteen koulutukseen on auki nyt ja jatkuu 17.12. saakka.

Joustavaa opiskelua

Nafisa huomasi ilmoituksen valmentavasta koulutuksesta Facebookista, Papu kuuli siitä tutulta.

– Olen hakenut VAMKiin aiemmin, mutta en päässyt sisään pääsykokeilla. Ajattelin, että tämä voisi auttaa hakemisessa, Papu pohtii.

Valmentavan koulutuksen suorittanut ei pääse suoraan tutkinto-opiskelijaksi, mutta sen avulla valmiudet hakemiseen ja opiskeluun ovat entistä paremmat.

Tällä hetkellä Papu työskentelee Vaasan kaupunginsairaalassa. Hänellä on lähihoitajan tutkinto, mutta ensihoitajan työ houkuttelee.

– Ensihoitajan työ on liikkuvaa, ja tilanteet vaihtuvat nopeasti. Se vaikuttaa kiinnostavalta, ja olen jo hoitoalalla, joten haluaisin oppia lisää.

Jos kokopäiväinen opiskelupaikka VAMKissa aukeaisi, Papu keskittyisi siihen täysillä. Valmentavan koulutuksen opinnot voi tehdä joustavasti, mikä on vuorotyössä tärkeää.

– En ole aina päässyt paikalle töiden takia, mutta tehtäviä on voinut tehdä verkossa.

Hyvää suomea puhuva Papu on muuttanut 12-vuotiaana Vaasaan Ruandasta. Hän on käynyt suomenkielistä koulua, ja kaveripiiri on suomenkielistä. Siten hän on pärjännyt valmentavassa koulutuksessa hyvin.

– Maahanmuuttajien keskuudessa on paljon osaavia tekijöitä, joita työmarkkinoilla tarvitaan. Kehittelemme jatkuvasti tapoja, joilla työ ja tekijät löytäisivät toisensa nykyistä paremmin, kertoo VAMKin yliopettaja Hilkka Korpi.

Lue lisää maahanmuuttajille suunnatuista valmentavista opinnoista: https://www.vamk.fi/haku/jatkuvaoppiminen/koulutustarjonta/valmentavakoulutus/