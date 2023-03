17 582 hakijaa Oulun yliopiston suomenkielisiin koulutuksiin

Pohjois-Pohjanmaan uudistettu yrittäjyyskasvatuksen strategia otetaan käyttöön 27.3.2023 15:35:47 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalle on uudistettu yrittäjyyskasvatuksen strategia vuoteen 2027 asti laajana alueellisena yhteistyönä. Uudistustyötä on tehty VÄKEVÄ - Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta -hankkeessa. Strategiaprosessiin on osallistunut lukuisia alueen koulutusorganisaatioiden edustajia, yrittäjyyskasvatuksen yhteistyökumppaneita ja yrittäjiä. Strategia julkistetaan VÄKEVÄ-hankkeen loppuseminaarissa 30.3. klo 9 - 15.30. Tapahtumassa keynote-puhujana on mm. kansanedustaja Mari-Leena Talvitie.