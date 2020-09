17-vuotias Asa-Marie Kultima valtaa Aalto-yliopiston rehtorin tehtävän 8. lokakuuta – Girls Takeover -tempauksen teemana tytöt ja teknologia

Lokakuun alussa tyttöjen, nuorten ja teknologian ”superviikolla” järjestetään myös kaikille avoin Shaking Up Tech -tapahtuma ja valitaan nuorten innovaatiokilpailun voittaja.

Aalto-yliopisto osallistuu Plan Internationalin Girls Takeover -tempaukseen, jonka teemana on tänä vuonna tytöt, teknologia ja tasa-arvo. Torstaina 8. lokakuuta 17-vuotias Asa-Marie Kultima ottaa päivän ajaksi tehtäväkseen yliopiston johtamisen rehtori Ilkka Niemelältä.

Päivän aikana Asa-Marie Kultima osallistuu johtoryhmän työskentelyyn ja puhuu henkilöstölle strategia-aiheisessa yhteisötilaisuudessa. Hän vierailee myös Shaking Up Tech -tapahtuman lähetyksessä, tapaa tutkijoita ja opiskelijoita sekä tutustuu Aalto-yliopisto Juniorin toimintaan lapsille ja nuorille.

Asa-Marie Kultima ja Aalto-yliopisto haluavat yhdessä kannustaa tyttöjä teknologian pariin sekä mukaan rakentamaan monimuotoista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta. Rehtori Ilkka Niemelän mukaan koko maailma tarvitsee tyttöjen potentiaalin käyttöön.

”Kun tytöt kaikkialla pääsevät kehittämään teknologiaa, he voivat vaikuttaa paitsi omaan tulevaisuuteensa myös yhteisönsä ja yhteiskuntansa oloihin ja näin olla mukana rakentamassa parempaa maailmaa”, Niemelä sanoo.

”Kestävän tulevaisuuden ratkaisut edellyttävät uudenlaista ajattelua, mihin tarvitaan monimuotoisia yhteisöjä ja yhteiskuntia. Aalto-yliopistona haluamme rakentaa yhteisöä, joka houkuttelee eri tavoin maailmaa katsovia ja tulkitsevia muutoksentekijöitä. Siksi kannustamme tyttöjä ja naisia hakeutumaan rohkeasti teknologian pariin.”

Valtauksen kautta Asa-Marie Kultima toivoo herättävänsä keskustelua naisten asemasta teknologia-alalla.

“Olen välillä itsekin kokenut outoja ennakkoluuloja mielenkiinnostani matikkaa, kemiaa tai fysiikkaa kohtaan. Mielestäni naiset ovat täysin kykeneväisiä työskentelemään teknologian parissa ja toivoisin, että valtauksen kautta saamme aiheelle näkyvyyttä ja voimme murtaa näitä ennakkoluuloja.”

Tutkimusten mukaan perhetausta vaikuttaa nuorten koulutusvalintoihin. Jotta tasa-arvo toteutuisi paremmin, teknologiaan liittyvää tietoa, kokemuksia ja opiskelumahdollisuuksia on tärkeä tarjota kaikille. Aalto-yliopisto sitoutuu tavoittamaan tytöt ja naiset, joilla ei ole kosketusta akateemiseen elämään eikä teknologiaan alana. Aalto-yliopisto Junior -toimintansa kautta yliopisto tukee yläkouluikäisten tyttöjen kiinnostusta teknologiaan tarjoamalla opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia ennen yliopistoaikaa.

Shaking Up Tech ravistelee käsityksiä tekniikan alasta – avoin kaikille verkossa 8.10.

Aalto-yliopiston, LUT-yliopiston ja Oulun yliopiston supersuosittu Shaking up Tech -tapahtuma järjestetään niin ikään 8. lokakuuta. Nuoria naisia teknologia-alalle rohkaiseva tapahtuma toteutetaan tänä vuonna koronatilanteen vuoksi verkossa, ja se on avoin kaikille lukiolaisille. Ohjelmassa on innostavia puheenvuoroja tekniikan alalta ja yritysmaailmasta, ja opiskelijapaneelissa osallistujat pääsevät jututtamaan jo tekniikan alaa opiskelevia. Myös Asa-Marie Kultima ja Oulun yliopiston rehtorin Jouko Niinimäen tehtävän valtaava Mimmi Jakola vierailevat tapahtuman lähetyksessä.

Tapahtumasta edellisvuosina saatu palaute on ollut hyvin positiivista. Kyselyn mukaan tapahtuma tuplasi tekniikan alasta kiinnostuneiden määrän osallistujien joukossa. Osallistujista miltei puolet aikoi hakea tekniikan alalle.

Innovaatioita nuorilta – Millennium Youth Prize -voittaja selviää 9.10.

Nuorten innovaatiokilpailu Millennium Youth Prize huipentuu finaaliin ja palkintojenjakoon perjantaina 9. lokakuuta. Toista kertaa järjestettävän Aalto-yliopiston ja Tekniikan Akatemian yhteisen kilpailun tavoitteena on innostaa alle 19-vuotiaita nuoria teknologian ja innovaatioiden pariin.

Osallistujilla on ollut vuosi aikaa ratkoa Aalto-yliopiston professoreiden antamia kestävän kehityksen haasteita. Haasteiden aiheet liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, energiaratkaisuihin, kvanttitietokoneen mahdollisuuksiin ja merten puhdistamiseen muovista. Voitto ratkeaa verkossa järjestettävässä kaikille avoimessa tilaisuudessa. Voittajat palkitaan rahapalkinnoilla.