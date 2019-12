1HD Music Television aloitti lähetykset Digitan verkossa kanavapaikalla 28

Musiikkikanavan tarkoitus on tarjota katsojilleen musiikkimaailman suosituimpia videoita ja ajantasaisimpia soittolistoja. Kanavan peittoalue on 98 % antenni-tv-kotitalouksista ja se tarjoaa sisältöä vuorokauden ympäri.

"Olemme erittäin iloisia yhteistyöstämme Digitan kanssa. Ensimmäistä kertaa laadukasta musiikkisisältöä tarjotaan maksutta antenni-tv-verkossa laajalla peittoalueella. 1HD Music Television -kanavan tiimimme vastaa uuden kanavan korkealaatuisesta sisällöstä ja pyrkii siihen, että kanava tarjoaisi monipuolisesti sisältöjä eri musiikkityylien kuuntelijoille. Meille on tärkeää, että voimme yhdessä Digitan kanssa mahdollistaa korkeatasoisen musiikkikanavan suomalaisiin koteihin“, kertoo 1HD Music Televisionin Euroopan edustaja Kaido Laanjärv.

Digita Info auttaa

Noin puolet suomalaisista televisionkatsojista katsoo lähetyksiä Digitan antenniverkon välityksellä. Kanavan peittoalueen voi tarkastaa Digitan karttapalvelusta osoitteesta www.digita.fi/karttapalvelu

1HD Music Television -kanava lisättiin Digitan antenni-tv-verkon kanavalistaan perjantaina 6. joulukuuta. Useimmat vastaanottimet etsivät uudet kanavat automaattisesti, mutta jotkin televisiot tai digiboksit saattavat vaatia kanavien virittämisen uudelleen tai tehdasasetusten palauttamisen. Ohjeet kanavahaun tekemiseksi löytyvät Digitan internet-sivuilta www.digita.fi/kanavahaku tai laitteen käyttöoppaasta. Digita Info palvelee maanantaista perjantaihin kello 8–20 numerossa 020 411 7676 tai info@digita.fi.

Median yhteydenotot

1HD Music Television, Euroopan edustaja, Kaido Laanjärv, p. +372 5074303, kaido(a)1hd.tv

Digita Oy, VP, Broadcasting, Pekka Mattila, p. 040 545 1309, pekka.mattila(at)digita.fi

on kansainvälinen, alun perin Venäjällä lanseerattu musiikki- ja viihdetelevisiokanava nykymusiikin faneille. Kanavan kohderyhmä on 15–45-vuotiaat. www.1hd.tv omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi