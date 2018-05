30-vuotias Simpukka ry: Tahattomasti lapsettomien asema vaatii edelleen työtä

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja juhlavuosi huipentuu 25. kerran järjestettävään Lapsettomien lauantaihin 12.5.2018. Juhlavuoden suojelijana toimii MEP Merja Kyllönen.

Tahattomasti lapsettomia edustava Simpukka juhlii 30-vuotista taivaltaan näyttävästi toukokuussa järjestettävän Simpukka-viikon (7.-13.5.2018) aikana. Juhlinta huipentuu Lapsettomien lauantaina 12.5.2018.

- Lapsettomuutta on aina leimannut hiljainen suru, josta viime vuosien rohkeat ulostulot ovat raapaisseet vasta pintaa. Suunta on oikea ja hiljalleen myös tahattoman lapsettomuuden moninaisuudelle on löytynyt tilaa julkisessa keskustelussa. Haluamme kuitenkin hyödyntää tämän juhlavuoden, sillä yhä edelleen on paljon tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä, sanoo yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Minna Wikström.

Tahattoman lapsettomuuden historiassa erilaisilla hedelmöityshoidoilla on tärkeä rooli. Esimerkiksi koeputkihedelmöityshoidot ovat auttaneet lapsettomia nyt 40 vuotta. Simpukan vuosikymmenien aikana tilanne Suomessa on kehittynyt paljon.

- Tahattomasti lapsettomien asema ja pääsy hedelmöityshoitoihin on parantunut. Hoidot ovat kehittyneet ja voivat auttaa yhä useampia lapsettomia. Silti kokonaan lapsettomaksi jääminen yleistyy. Hedelmällisen iän ohittaneista naisista viidennes ja miehistä neljännes jää kokonaan lapsettomiksi. Isolle osalle heistä lapsettomuus on suuri suru, kertoo toiminnanjohtaja Johanna Repo.

Vaikka moni asia on hyvin, parannettavaa löytyy. Lapsettomat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa esimerkiksi lapsettomuushoitojen suhteen. Pitkät matkat hoitoihin, vaikeus sovittaa hoitoja yhteen työn kanssa ja hedelmöityshoitojen hintaerot julkisen ja yksityisen välillä asettavat ihmiset eriarvoiseen asemaan.

- Julkisista hoidoista jäävät paitsi esimerkiksi naisparit, itselliset naiset sekä muut, jotka tarvitsevat hoidoissa lahjoitettuja sukusoluja. Myös sijaissynnytykseen tähtäävät hoidot ovat Suomessa kiellettyjä, mikä rajaa mahdollisuuksia osalta lapsettomista, kuvailee Repo.

Työn ja lapsettomuushoitojen yhdistämisessä on edelleen paljon parantamisen varaa. Tulisi muistaa, että myös lapsettomalla työntekijällä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun esimerkiksi työajoista ja lomista sovittaessa.

- Me haluamme muistuttaa, että tarvitaan lisää puhetta lapsettomuuden kokemuksesta, jotta lapsettomat saavat ajoissa tietoa ja tukea, mutta myös ymmärrystä ympäröivältä yhteiskunnalta. Tarvitaan myös perhepolitiikkaa, joka vähentää perheellistymisen rakenteellisia esteitä, summaa Wikström.

Tietoa Simpukka-viikon ja Lapsettomien lauantain tapahtumista löytyy osoitteesta: https://www.simpukka.info/simpukka-viikko-2018/

Lisätietoja: Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Johanna Repo, toiminnanjohtaja, johanna.repo@simpukka.info, 040 480 8676

Minna Wikström, hallituksen puheenjohtaja, minna.wikstrom@simpukka.info, 041 443 3000