3D-printattua “lihaa” saa nyt Suomesta

“Tarjoilija, saisinko 3D-printatun pihvin paistoperunoilla ja punaviinikastikkeella?” Nyt, armon vuonna 2022 tämä tilaus on mahdollinen. MeEat Food Tech alkaa tuoda Suomeen Redefine Meatin tuotteita. Aluksi New-Meat-pihvejä saa vain ravintoloista, Suomessa Emosta.

“Lupaan, että jokainen, joka maistaa New-Meat-pihviä tulee hämmästymään. Tätä lähemmäs oikeaa pihviä ei pääse yksikään kasviproteiinista valmistettu tuote”, MeEat Food Techin toimitusjohtaja Mikko Karell sanoo.

"Olemme innoissamme saadessamme olla ensimmäinen New-Meat-lihaa tarjoava ravintola Suomessa. On inspiroivaa päästä rakentamaan annoksia täysin uuden raaka-aineen ympärille ja tuotteet tuovat jännittävän lisän ruokalistallemme. Olimme hämmästyneitä, kuinka lähellä oikeaa lihaa Redefine Meatin pihvituotteiden rakenne ja maku ovat. Uskomme, että asiakkaamme nauttivat niistä yhtä paljon kuin mekin", Emon keittiömestari Niko Suomalainen sanoo.

New-Meat tuotteet valmistetaan kestävistä, terveellisistä ja ravitsevista ainesosista, kuten kasviperäisistä proteiineista, kasvirasvoista ja luonnollisista väreistä ja aromeista. Tuotteet ovat 100-prosenttisesti vegaanisia eivätkä sisällä eläinperäisiä ainesosia.

Redefine Meat yhdistää tuotteidensa valmistuksessa erilaisia teknologioita, joista yksi on 3D-tulostus. Tuotekehitystä tehdään läheisessä yhteistyössä kansainvälisten huippukokkien ja liha-asiantuntijoiden kanssa.

“Verrattuna muihin kasviproteiinituotteisiin 3D-tulostuksen etu on se, että sillä pystytään imitoimaan hyvin tarkasti lihan rakennetta esimerkiksi pihveissä. Tämä vaikuttaa suutuntumaan ja osin myös makuun. 3D-printattu pihvi on maultaan ja suutuntumaltaan hyvin lähellä naudanlihapihviä ja siinä on juuri koko jutun pihvi”, Redefine Meatin globaali kaupallinen johtaja Adrian Sagman sanoo.

Ruokakauppojen hyllyille vuonna 2023

New-Meat -tuoteperheeseen kuuluu erilaisia lihankaltaisia tuotteita jauhelihasta pihveihin. Suomi on nyt viides maa, jossa Redefine Meatin tuotteita myydään. Suomen lisäksi tuotteita on saatavilla yhteensä noin 250 ravintolasta Isossa-Britanniassa, Saksassa, Alankomaissa ja Israelissa. Tuotteita tarjoaa muun muassa Michelin-tähdistä ja Australian Master Chefistä tunnetun Marco Pierre Whiten ravintolat.

Ruokakauppoihin New-Meat tuotteet ovat tulossa Suomessa vuoden 2023 aikana.

“Mikään ei muutu, jos mitään ei muuta. Redefine Meat on kehittänyt uudenlaisen tavan korvata liha kasvisproteiinilla ilman, että lihan tutusta rakenteesta, mausta tai käyttötavoista tarvitsee tinkiä tippaakaan. He tekevät ihan samaa kuin mekin, mutta erilaisella teknologialla. Me haluamme tuoda suomalaisten ruokapöytiin jotain muuta kuin lihaa, ja otimme Redefine Meatin mukaan ottamaan evoluution seuraavaa askelta”, MeEat Food Techin Karell sanoo.