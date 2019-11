40 prosenttia suomalaisvanhemmista kertoo säästävänsä lapselleen – sijoittaminen yleisempää nuorilla vanhemmilla

Suomalaisvanhemmista noin 40 prosenttia kertoo säästävänsä lapsilleen. Rahoja lapsilleen sijoittaa vajaa viidennes vanhemmista. Lokakuussa 18 vuotta täyttänyt nuori saa lähes 19 000 euron potin, jos hänelle on säästetty 50 euroa kuukaudessa syntymästä lähtien Danske Bankin Kompassi-osakerahastoon. Tuottoa tästä summasta on yli 70 prosenttia.

Lapsen ikä vaikuttaa vanhempien intoon säästää ja sijoittaa lapsilleen. Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen mukaan aktiivisimmin lapsilleen säästävät ja sijoittavat pienten lasten vanhemmat. Kaikista vanhemmista noin 40 prosenttia kertoo säästävänsä lapsilleen. Sijoittamisen osalta samat tekijät selittävät yleistymistä. Osakkeisiin ja rahastoihin sijoittaminen on yleisempää pienille lapsille.

”On mielenkiintoinen kysymys, onko kyseessä ikäkausi- vai aikakausikysymys. Ovatko hiljattain vanhemmaksi tulleet vanhemmat halukkaampia säästämään kuin aiemmat ikäluokat? Sijoittamisen lisääntyminen on hyvä asia, sillä jos lapselle säästetään rahaa hänen itsenäistymistään varten, pitkä aikajänne tekee sijoittamisesta tuottoisampaa”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Danske Bankin alle 10-vuotiailla asiakkailla on keskimäärin vajaat 700 euroa sijoituksia. Summasta noin 70 prosenttia on rahastoissa.

Suurissa perheissä lapsille säästäminen ja sijoittaminen ovat harvinaisempia: yleisyys vähentyy lapsien määrän myötä ja vähintään neljän lapsen perheissä lähes 70 prosenttia vanhemmista sanoo, että ei säästä lapsilleen.

Rahan puute suurin syy sijoittamattomuuteen

Yleisin syy, miksi vanhemmat eivät sijoita lapselleen, on ylimääräisen rahan puute. Tämän sanoo syyksi 39 prosenttia vanhemmista.

”Suomalaisissa perheissä eletään erilaisissa taloudellisissa tilanteissa, ja monien arjessa sijoittaminen tuntuu hyvin etäiseltä. Sijoittamisessa etuna kuitenkin on, että se antaa ajan kanssa yleensä tuottoja. Kuukausisijoittaminen tuottaa lapselle pesämunan, kun tämä aloittaa omaa elämäänsä.”

Toiseksi yleisin syy on, että vanhempi ei koe sijoittamisen olevan tarpeellista.

”Suomi ja Ruotsi ovat yhteiskuntina hyvin samantyyppisiä: ne on rakennettu ajatukselle, että kaikki saavat samat mahdollisuudet taustaan katsomatta. Se voi olla syy, miksi vanhemmat pitävät sijoittamista tarpeettomana. Samaan aikaan on kuitenkin hyvä muistaa, että Ruotsissa sijoittaminen on huomattavasti yleisempää kuin Suomessa.”

Lokakuussa 18 vuotta täyttäneellä nuorella on käytössään 18 600 euroa, jos hänelle on säästetty 50 euroa kuukaudessa syntymästä lähtien Danske Bankin Kompassi-osakerahastoon. Tuottoa tästä summasta on yli 70 prosenttia. Jos sijoittamista jatkaa 70-vuotiaaksi, kuuden prosentin vuosituotolla summa on noussut 650 000 euroon.

”Sijoittamisessa aika on tärkein asia. Pitkä aikaväli tasoittaa vaihtelut markkinoilla ja ennen kaikkea kasvattaa korkoa korolle -ilmiön merkitystä. Lapselle sijoittamisessa on usein myös helpompaa olla kurinalainen kuin itselle sijoittamisessa.”

Tietoa tutkimuksesta

Taloudellinen mielenrauha -hanke tarjoaa suomalaisille välineitä ja itsevarmuutta taloudellisen mielenrauhan löytämiseen. Se pyrkii herättelemään suomalaiset ottamaan oman taloutensa yhä aktiivisemmin omiin käsiinsä.

Danske Bank kysyi 3000 suomalaiselta, millä tasolla heidän taloudellinen mielenrauhansa on: millaisena oma taloudellinen tilanne ja sen tulevaisuus suomalaisille itselleen näyttäytyy.

Lapselle säästämistä ja sijoittamista koskeviin kysymyksiin vastasi yhteensä 1780 suomalaisvanhempaa.

Näin säästät ja sijoitat lapselle – 4 vinkkiä

1. Aloita säästäminen nyt

Tärkeintä lapselle säästämisessä on aloittaa. Pienikin säästösumma voi kerryttää lapselle yllättävän pesämunan. Jossain vaiheessa lapsen elämää tulee hetki, jolloin säästettyjä varoja on mukava käyttää vaikkapa ajokorttiin, opintojen rahoittamiseen tai jopa ekan oman kodin hankintaan.

2. Säästä lapsen tilille

Lapsen ensimmäinen tili sopii säästämisen ja rahan käytön opetteluun. Vanhempien lisäksi myös muut lapsen läheiset voivat tehdä tilille talletuksia. Säännöllisestä tilisäästämisestä palkitaan bonuskorolla.

3. Säästä lapselle rahastoon

Rahastosäästäminen ei vaadi vanhemmalta enempää taitoa kuin tilille säästäminen. Rahastojen salkunhoitajat ovat asiantuntijoita, jotka hoitavat säästöjä. Säästämisen voit aloittaa vaikka kympillä kuussa ja muuttaa summaa myöhemmin omaan elämäntilanteeseen sopivaksi.

4. Lapselle lahjoittaminen

Lapselle lahjoittamisessa kannattaa huomioida verotus: verovapaasti voi lahjoittaa kolmen vuoden aikana enintään 4 999 euroa eli 138 euroa kuukaudessa samalle lahjan saajalle. Verottoman lahjan raja on antajakohtainen. Jos haluat lahjoittaa enemmän, lahjansaajan maksettavaksi tulee lahjavero.