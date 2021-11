4H-järjestö on Vuoden luonnontuotetoimija 2021 – ”Merkittävää työtä luonnontuotteiden talteenotossa ja alan kehittämisessä”

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry ja Arktiset Aromit ry myöntävät 4H-järjestölle Vuoden luonnontuotetoimija -tunnustuspalkinnon. Palkinnon myöntäjien mukaan 4H-järjestö on jo vuosien ajan tehnyt merkittävää työtä luonnontuotteiden talteenotossa ja alan kehittämisessä. Toiminnan merkitys on palkinnon myöntäjien mukaan korostunut koronapandemian aikana. Vuoden luonnontuotetoimija -tunnustuspalkinnon saa vuosittain henkilö, yritys tai organisaatio, joka on toiminut ansiokkaasti luonnontuotealan edistämiseksi.

Kesästä 2020 alkaen 4H-järjestö on organisoinut metsämarjojen osto- ja välitystoimintaa Satosankarit-toiminnan kautta. Vuonna 2021 paikalliset 4H-yhdistykset työllistivät nuoria 42:n marja-aseman hoitajina, järjestivät perehdytystä ja neuvontaa uusille metsämarjojen kerääjille sekä kannustivat mukaan metsämarjojen keruurinkeihin. Satosankarit-marjaretket ovat innostaneet jo lähes 3 000 lasta ja nuorta metsään. Satosankareihin liittyen 4H työllistää nuoria myös satoseurantaan.

Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski sanoo, että korona-aika on haastanut monella tapaa marjateollisuutta muun muassa raaka-aineen saannin osalta.

”4H-järjestö kehitti Satosankarit-toimintamallin, jolla saatiin kerättyä merkittävä määrä luonnonmarjoja marjateollisuuden tarpeisiin. Lisäksi toiminnalla innostettiin tuhansia lapsia ja nuoria poimimaan luonnonmarjoja”, Alakoski sanoo.

4H toimii aktiivisesti luonnontuotealan eteen myös tulevaisuudessa

4H-järjestö on palkinnon myöntäjien mukaan myös aktiivinen luonnontuotealan hanketoimija ja kehittäjä aluetasolla ja valtakunnallisesti. 4H muun muassa levittää luonnontuotetietoutta nuorille ja ponnistelee luomukeruualueiden laajentamiseksi. Ruokaa luonnosta- ja Töitä luonnosta -hankkeiden ja niiden koulutusten kautta 4H edistää luomukeruusertifiointia.

Alakoski kertoo, että 4H-järjestöllä on pitkät perinteet luonnontuotealan toimijana.

”Viime vuosina olemme korostaneet asiassa entistä vahvemmin myös nuorten 4H-yrittäjyyttä. Nuoret ovatkin ilahduttavasti perehtyneet esimerkiksi villiyrttien maailmaan ja perustaneet aiheeseen liittyviä 4H-yrityksiä”, Alakoski toteaa.

”Uskomme 4H-järjestössä, että tulevaisuudessa entistä useampi nuori voi hankkia omaa rahaa luonnontuotealalla esimerkiksi 4H-yrittäjänä tai työllistymällä Satosankarit-marja-asemille. Tulemme olemaan jatkossakin aktiivinen toimija eri hankehauissa, jotta voimme entisestään kehittää ja kasvattaa luonnontuotealan toimintaamme sekä innostaa yhä useampia nuoria alalle. Vuoden luonnontuotetoimija -palkinto on tärkeä tunnutus koko 4H-järjestölle, mistä lämmin kiitos Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:lle.”

Vuoden luonnontuotetoimija -tunnustuspalkinto jaetaan tänä vuonna kolmatta kertaa. Valinnan tekee vuosittain Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n hallituksen nimeämä toimikunta, jossa on mukana Arktiset Aromit ry:n edustaja. Palkinto jaettiin 3. marraskuuta valtakunnallisilla Luonnontuotepäivillä Äkäslompolossa, missä 4H:n edustajat olivat paikalla ottamassa sen vastaan.