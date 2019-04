4H Sininauhaliiton kumppaniksi Skatan tilalle

Sininauhaliitto ja Helsingin 4H-yhdistys aloittavat yhteistyön Skatan tilalla kesällä 2019. 4H perustaa Skatan tilalle kotieläinpihan, jossa järjestetään lasten päiväleirejä ja pop up -kerhoja. Sininauhaliitto jatkaa tilalla green care -toimintaa, sosiaali- ja terveysjärjestöjen kouluttamista ja työkokeilutoimintaa.

Helsingin kaupunki myönsi 4H:lle avustuksen, joka mahdollistaa kotieläinpihan perustamisen. Kotieläinpihalla tullaan näkemään ensi kesänä ainakin lampaita ja karitsoita, vuohia, pupuja ja kanoja. 4H-kotieläinpihan perustaminen tuo iloa alueen asukkaille sekä tarjoaa antoisia kesäelämyksiä helsinkiläisille lapsille.

Helsingin 4H palkkaa Skatan tilalle ensi kesäksi kymmeniä nuoria leirinohjaajiksi ja muihin tehtäviin. Kotieläinpihan perustaminen vastaa Uutelan alueelle asetettuihin kehittämistavoitteisiin, joiden mukaan Uutelan aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, luonto- ja kulttuurialueena.

Yleisölle avoimia laidunvierailuita järjestetään läpi kesän 19.6.–8.8.2019 keskiviikkoisin ja torstaisin klo 17–18

Aitaukseen pääsy ja eläinten syöttäminen on muina aikoina kielletty, mutta Uutelan ulkoilualueella vieraillessa voi ihailla laitumella laiduntavia kotieläinpihan asukkeja.

Sininauhaliitto ja 4H järjestävät yhteistyössä yleisölle avoimen kesäkauden avajaistapahtuman 15.6.2019 klo 12–15

Kesäkauden avajaistapahtumassa pääsee tutustumaan kotieläinpihaan ja kotieläinpihan asukkeihin sekä Sininauhaliiton ja 4H:n toimintaan.

Avajaistapahtuman aikana järjestetään laidunvierailuja, jolloin on mahdollista päästä vierailemaan eläinten aitausten sisäpuolella eläinvastaavan opastuksella. Laidunvierailuiden osallistujamäärä on rajallinen. Vuorolipukkeita jaetaan laitumen portin läheisyydessä klo 12, klo 13 ja klo 14. Lipukkeita on rajoitettu määrä. Vierailu on maksuton.

Lämpimästi tervetuloa!