4H:n Satosankarit ostaa metsämarjoja ja työllistää nuoria

4H-järjestön Satosankarit-toimintamallissa avataan 4H-yhdistysten ja heidän työllistämiensä nuorten ylläpitämiä marja-asemia ympäri Suomea. Noin 50 marja-asemaa ostaa ja välittää kotimaista mustikkaa ja puolukkaa. Alueellisesti perustetaan myös keruurinkejä, joissa nuoria ja muitakin ensikertalaisia opastetaan alkuun hankkimaan ansiotuloja metsämarjoja poimimalla.

4H-järjestö on pyörittänyt metsämarjojen osto- ja välitystoimintaa jo useiden vuosien ajan, ja kesästä 2020 eteenpäin se keskittyy Satosankarit-toiminnan alle. Marja-asemien määrä lähes tuplaantuu ja samalla työllistetään aiempia vuosia enemmän nuoria.

”Tänä keväänä on ollut paljon puhetta huoltovarmuudesta ja siitä, että saamme elintarviketeollisuudelle tärkeät marjat talteen metsistä. Metsämarjojen poiminnasta ovat yleensä vastanneet thaimaalaiset poimijat, mutta heitä ei ole tulossa edellisvuosien lailla Suomeen, joten nyt poiminta on meidän suomalaisten vastuulla. Me 4H:ssa avasimme Satosankarit-toiminnan, jotta voimme innostaa mahdollisimman monia nuoria ja heidän perheitään paitsi keräämään metsämarjoja, myös myymään marjat meidän kauttamme eteenpäin käyttöön ja raaka-aineeksi”, Suomen 4H-liiton aluejohtaja Heli Hietala kertoo.

”Suomen 4H-liitto on saanut vuosille 2020-2021 eduskunnan lisämäärärahan, jonka avulla marja-asemille palkataan töihin 18 vuotta täyttäneitä nuoria. Lisämäärärahalla edistetään myös sitä, että 4H kannustaa nuoria keräämään luonnonmarjoja perustamalla paikkakunnalle vähintään yhden keruuringin”, Hietala avaa Satosankarit-toimintaa.

Paikalliset 4H-yhdistykset toimivat marja-asemaa pyörittävien nuorten työnantajina sekä järjestävät perehdytystä ja neuvontaa uusille metsämarjojen kerääjille. Tämän lisäksi nuorille 4H-yrittäjille tarjotaan mahdollisuus perustaa pop-up-kahvila tai kioski marjanostopäiviksi marja-aseman yhteyteen.

4H-yhdistykset pyörittävät marja-asemia, ja niitä on eri puolilla Suomea. Aukiolot vaihtelevat jonkin verran. Mikäli sinulla on kysyttävää marja-aseman sijainnista tai aukiolosta, ole yhteydessä paikallisen 4H-yhdistykseen. Lähimmän Satosankarit-marja-aseman sijainnin ja yhteystiedot löydät täältä: https://4h.fi/tekemista/maalla-ja-metsassa/satosankarit/