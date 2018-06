5G voi edistää maaseudun ja kaupungin symbioosia – nopea laajakaista tarvitaan koko maahan

Maaseutu on monipuolinen lähiruuan, uusiutuvan energian ja muiden biotalouden tuotteiden ja palveluiden lähde, kaupungit taas monipuolisia palvelutuotannon keskuksia. MTK:n ja WSP Finland Oy:n ”5G kaupungin ja maaseudun symbioosin vahvistajana” -selvitys kertoo, mitä 5G-teknologia mahdollistaa tullessaan 2020-luvulla.

Digitalisaatio ja 5G voivat parantaa maaseudun elinkeinoja ja samalla koko Suomen menestystä. Jo nyt pitkälti koneellistunut ja automatisoitunut maa- ja metsätalous voi ottaa kehitysharppauksen ja olla yksi keskeinen 5G-teknologian sovellusalue. Koneiden ja laitteiden etäohjaus ja -diagnostisointi, viljelykasvien ja eläinten seuranta sekä alkutuotannon optimointi ovat esimerkkejä sovelluksista, joissa 5G:n nopeus ja kapasiteetti voivat mullistaa nykytilanteen.

Suomalainen maaseutu ja puhdas luonto houkuttelevat kansainvälisiä matkailijoita Suomeen. Tulevaisuuden matkailijoille voidaan tarjota henkilökohtaisesti räätälöityjä elämyspaketteja. Mahdollisuudet reaaliaikaisen digitaalisen informaation varaan rakennetuissa uuden ajan matkailupalveluissa ovat rajattomat. Virtuaalimatkailun palvelu voi esimerkiksi tarjota entistä aidomman kokemuksen erilaisissa matkakohteissa.

Paikkasidonnaisuuden väheneminen yhdistetään digitalisaatioon. Digitalisaatio voi parantaa julkisten palveluiden saavutettavuutta maaseudulla esimerkiksi terveydenhoidossa, koulutuksessa ja liikenteessä. Tavoite rakentaa julkiset palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi korostaa yhteiskunnan vastuuta toimintavarman laajakaistan saatavuuden parantamisesta kaikille kansalaisille.

– On tärkeää valmistautua lähitulevaisuudessa avautuviin mahdollisuuksiin. Tietoliikenneteknologia ja biotalous ovat suomalaisten vahvoja osaamisalueita, jotka yhdistämällä voidaan lisätä koko Suomen menestystä. WSP Finland Oy:n tekemä selvitys kuvaa hyvin digitalisaation mahdollisuuksia lisätä maaseudun ja kaupungin symbioosia ja samalla suomalaisten hyvinvointia, MTK:n kehitysjohtaja Markus Lassheikki sanoo.

Laajakaistan saatavuus avainasemassa

5G tarvitsee tiedonsiirtoon toimintavarman ja huippunopean valokuituverkon. Riskinä on, että valokuituverkon rakentaminen etenee lähivuosinakin varsin hitaasti. Langattomalla 4G-teknologialla on puolestaan isoja katvealueita ja kapasiteettirajoitteensa. Selvityksen yksi keskeinen johtopäätös on, että sääntelyn tulee mahdollistaa maaseudun elinvoimaisuutta tukevat uudet ratkaisut. Uutena mahdollisuutena selvitys nostaa esille Oulun yliopistossa kehitetyn paikalliset langattomat verkot mahdollistava mikro-operaattorikonseptin, jonka toiminnalle on avattava mahdollisuus. Tässä erityisesti liikenne- ja viestintäministeriöllä on keskeinen rooli.

Liikenne- ja viestintäministeriössä parhaillaan valmisteltavassa 5G:n taajuushuutokaupassaon mahdollistettava taajuudet ja toimintaedellytykset myös mikro-operaattoreille. Lisäksi on varmistettava, että 5G-teknologian edellyttämä valokuituverkko rakentuu aiempaa nopeammin koko maahan.

– Digitaalisen infrastruktuurin tulee mahdollistaa asumisen, työskentelyn ja yritystoiminnan kaikkialla Suomessa, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila edellyttää.

Selvitys on luettavissa täältä:

https://www.mtk.fi/yrittajyys/fi_FI/5G-raportti/

Lisätietoja:

puheenjohtaja Juha Marttila, MTK ry, puh. 050 341 3167

kehitysjohtaja Markus Lassheikki, MTK ry, puh. 040 779 9680