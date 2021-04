60-64-vuotiaiden helsinkiläisten koronavirusrokotukset alkavat

Jaa

Koronavirusrokotuksen saavat seuraavaksi tänä vuonna 60-64 vuotta täyttävät helsinkiläiset eli vuosina 1957–1961 syntyneet. Rokotusajanvaraus aukeaa ensi maanantaina 19.4. Rokotusajan voi varata verkossa osoitteessa koronarokotusaika.fi tai soittamalla ajanvarausnumeroon 09 310 46300.

Nopeimmin ajan voi varata verkosta. Ajanvarausnumero on auki arkisin klo 8–18. Rokotusten alkamisesta ilmoitetaan myös muun muassa lehti-ilmoituksilla.

Rokotuksia annetaan Jätkäsaaren, Messukeskuksen, Malmin ja Myllypuron rokotuspisteissä.

Tarkemmin helsinkiläisten koronarokotuksista on luettavissa osoitteessa koronarokotus.hel.fi.

Rokotukset etenevät sitä mukaa kun rokotetta saadaan

Rokotteita annetaan Helsingissä viiveettä aina sitä mukaa kun niitä saadaan.

65-vuotiaiden ja tätä vanhempien koronarokotukset jatkuvat edelleen. 80-vuotiaista ja sitä vanhemmista ensimmäisen rokotteen on saanut Helsingissä jo 89 prosenttia. Myös 75-79-vuotiaista rokotteen on saanut 89 prosenttia. 70-74-vuotiaista rokotteen on saanut 85 prosenttia.

65-69-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokotuksen 64 prosenttia. 65-69-vuotiaiden rokotuskattavuus on tämän hetken näkymän mukaan nousemassa hyvälle tasolle.

- AstraZenecan rokotteen mahdollisista hyvin harvinaisista haittavaikutuksista on käyty paljon keskustelua ja tämä on ymmärrettävästi aiheuttanut myös huolta rokotettavissa. Enemmistö silti näyttää luottavan rokotteeseen ja katsovan sen hyödyt mahdollisia harvinaisia haittoja suuremmiksi, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoo.

- Olemme huolia purkaaksemme järjestäneet infopisteet rokotuspaikoille, Turpeinen lisää.

Myös sairautensa tai tilansa vuoksi vakavalle koronavirustaudille alttiiden (riskiryhmät 1 ja 2) henkilöiden rokotukset jatkuvat.

Helsingissä on käytössä kahta eri rokotetta. Tällä hetkellä 65-vuotiaat ja tätä vanhemmat rokotetaan AstraZenecan rokotteella. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti AstraZenecan rokotetta ei anneta henkilöille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet sinustromboosin eli aivolaskimotukoksen tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian (HIT). Pfizerin rokotteella rokotetaan tällä hetkellä 16–64-vuotiaita. Rokotuksia annetaan kaksi kappaletta. Rokotukset annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti 12 viikon välein. Toinen aika rokotukseen annetaan ensimmäisen rokotuksen yhteydessä. Saatavaa rokotetta ei voi valita. Rokote on maksuton ja vapaaehtoinen.

Henkilölle, joka on jo sairastanut koronavirustaudin, tarjotaan rokotusta siinä vaiheessa, kun oireiden alusta tai tartunnan toteamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Lisätietoja:

terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, p. 09 310 52481

terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen, p.09 310 42700