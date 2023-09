Helsingin yliopiston mielenosoitustilanteesta lisätietoa kello 13 yliopiston päärakennuksessa

Helsingin yliopiston toimitilajohtaja Marita Rovamo ja vararehtori Kai Nordlund puhuvat yliopiston päärakennuksessa mieltään osoittaville opiskelijoille päärakennuksen vestibyylissä kello 13. Tämän jälkeen he ovat median käytettävissä.

Valtaajien kanssa on neuvoteltu päivittäin tilojen käytöstä ja turvallisuudesta. Valtaajia on pyydetty siivoamaan aula ja narikka-alue niin, että tilat ovat esteettömästi ja turvallisesti käytettävissä. Tämä siksi, että yliopiston juhlasali on varattu Maanpuolustuskurssiyhdistyksen järjestämälle satojen ihmisten tilaisuudelle torstaina 28.9. Tiloilla on henkilömäärärajoite, jota ei saa ylittää. Tämä on turvallisuuskysymys, koska poistumisteiden pitää olla avoimet.

Tilaisuuden järjestäjä tai Tasavallan presidentin kanslia ei ole esittänyt vaatimuksia mielenosoituksen siirtämiseksi.