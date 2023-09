Someron uimahalli Loiske Seutuplus bussimatkalippujen palvelupisteeksi

Joukkoliikenteen Seutuplus Somero kausilipulla voi matkustaa 30 päivää rajoituksetta linjaston 200-202 Somero-Salo vuoroissa. Seutuplus Somero-Salo sarjalipulla voi puolestaan tehdä kymmenen yksittäistä seutumatkaa linjaston 200-202 Somero-Salo vuoroissa. Liput voi maanantaista 2.10 alkaen hankkia myös Someron uimahalli Loiskeesta.

Seutuplus kausi- ja sarjaliput on mahdollista hankkia Seutuplus mobiilisovelluksella. Liput saa myös perinteiselle matkakortille, joka on nyt mahdollista hakea Someron Seutuplus palvelupisteestä. Palvelupisteessä on myös mahdollista ladata matkakortille uusi kausi tai kymmenen matkan sarjalippu.

Someron uimahalli Loiske toimii jatkossa myös Seutuplus matkalippujen palvelupisteenä. Loiske sijaitsee osoitteessa Kiiruuntie 6, Somero. Asiakkaiden kannalta etuna ovat palvelupisteen laajat aukioloajat. Poikkeuspäivien aukioloajoista ilmoitetaan osoitteessa someronuimahalli.fi.

Seutuplus Somero kausilippu ja Somero-Salo sarjalippu on otettu käyttöön jo kesäaikataulukauden alusta. Kausilippu on tarkoitettu joukkoliikennettä vakituisesti käyttävälle matkustajalle. Sillä voi matkustaa 30 päivän ajan rajoituksetta linjaston 200-202 vuoroissa. Lipun hinta on 70 euroa. Sarjalippu on puolestaan tarkoitettu joukkoliikennettä satunnaisesti käyttävälle matkustajalle. Lipulla voi tehdä kymmenen yksittäistä matkaa linjastolla 200-202 yhden vuoden aikana lipun ostamisesta. Sarjalipun hinta on 55 euroa.

Seutuplus liikenteen aikataulut ja reitit löytyvät seutuplus.fi sivustolta. Etusivun reittioppaalla on mahdollista suunnitella matka. Sivuston Aikataulut-osiosta löytyy perinteinen taulukkomuotoinen aikataulu.

Lisätietoa liikenteestä ja reiteistä seutuplus.fi-sivustolta.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, joukkoliikenteen projektipäälliköt Soile Koskela soile.koskela@ely-keskus.fi p. 0295 022 798 tai Antti Setälä antti.setala@ely-keskus.fi p. 0295 022 816.