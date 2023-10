Hiihtotähti Perttu Hyvärinen ja Voimatel korkean tason yhteistyöhön

”Haluamme tukea korkealle tähtäävää huippu-urheilijaa, joka sopii yhtiön arvomaailmaan ja tukee tavoitettamme löytää toimialalle sopivia, motivoituneita tekijöitä. Perttu on valovoimainen urheilija, jolla on tinkimätön asenne ja halu toimia luonnonläheisissä oloissa”, kertoo Voimatelin toimitusjohtaja Mikko Heinonen. ”Meillä Voimatelilla pääsee toimimaan monenlaisissa tieto- ja sähköverkkojen tehtävissä, muun muassa langattomien tietoverkkojen asennuksessa ja kunnossapidossa, jossa korkeat mobiilimastot kuuluvat työnkuvaan. Perttu sopisi varmasti hyvin näitä tehtäviä tekemään. Haluamme myös videolla tuoda esiin sen, että töissä saa olla kivaa, kuten myös käytössämme olevalla virtuaalitodellisuuteen perustuvalla mastopelillä. Peli julkaistaan lähiaikoina myös mobiilipelinä, toimialan tunnettuuden edistämiseksi.”

Korkean paikan kuvauksista vauhtia korkean paikan leirille



Perttu Hyväriselle Voimatelin 90 metriseen mobiilimastoon kiipeäminen oli superhieno kokemus, jollaisia vain harva pääsee todellisuudessa kokemaan.



”Vaikka kiipeäminen jännitti tosi paljon etukäteen, se oli ihan käsittämättömän hienoa. Kiivetessä minulla oli ammattimies ylä- ja alapuolella varmistamassa, ja aika kärjessä käytiin ihan ylimpien antennien tasolla.”



”Mobiiliasentajan työ on fyysisesti vaativaa, kiipeäminen ja työnteko ylhäällä vaatii fysiikkaa ja päätä. Korkeuteen varmasti tietyllä tavalla tottuu, minkä huomasin itsekin suorituksen aikana. Toki siellä oppii myös luottamaan hyviin turvavarusteisiin. Maston korkeus herättää kunnioitusta samoin kuin siellä töitä tekevät, todella arvostettava ammatti. Kiivetessä tuli myös todettua, kuinka uskomaton paikka mobiilimasto on olla töissä, itsekin kun tykkään hienoista maisemista ja luonnosta”, kertoo Hyvärinen, joka on vauhdilla suuntaamassa korkean paikan kuvauksista korkean paikan leirille Itävaltaan.



"Yhteistyö Voimatelin kanssa syntyi todella vaivattomasti, kun kaksi valovoimaista tahoa kohtasi. Perttu viettää vapaa-aikansa metsässä ja pelloilla, joten myös ympäristön kunnioittaminen on molemmilla lähellä sydäntä", kuvaa tuoretta yhteistyötä Hyvärisen manazeri Olli-Pekka Lelu Ojansivu, entinen maajoukkuelentopalloilija ja huippu-urheilija itsekin.



Valtakunnallisesti toimiva Voimatel tarjoaa työtä asentajasta asiantuntijatehtäviin. Ydintehtävänä Voimatelilla on mahdollistaa luotettavat tieto- ja sähköverkot, jotka mahdollistavat vapauden elää ja toimia kaikkialla. Tietoyhteiskunnan haasteisiin vastataan ympäristöä kunnioittaen ja kestäviä yhteyksiä rakentaen. Toimipisteitä on noin kolmekymmentä, ja useissa tehtävissä pääsee jalkautumaan luontoon monenlaisiin ympäristöihin ja maastoihin. Voimatelilla haetaan jatkuvasti lisää ammattilaisia erilaisiin avoimena oleviin tehtäviin.

