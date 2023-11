Keskuskauppakamari julkaisi laskurin, jolla yritys voi laskea verokädenjälkensä

Keskuskauppakamari on julkaissut verokädenjälkilaskurin, jolla yritykset voivat laskea, kuinka paljon ne ovat maksaneet ja tilittäneet veroja ja veronluonteisia maksuja. Laskurin tarkoituksena on tehdä näkyväksi yritysten merkittävä rooli julkisten palveluiden rahoittajana. Suomi tarvitsee lisää menestyviä yrityksiä, jotka synnyttävät verotuloja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi.



”Verokädenjäljellä tarkoitetaan yrityksen maksamien ja tilittämien verojen ja veronluonteisten maksujen kokonaissummaa. Aikaisemmin olemme käyttäneet termiä verojalanjälki, mutta kädenjälki kuvaa paremmin yritysten aktiivista roolia verovirtojen luomisessa sekä lakisääteisten ennakonpidätys- ja tilittämisvelvollisuuksien hoitamisessa. Yritykset kantavat merkittävän vastuun suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pyörittämisestä rahoittaessaan maksamillaan ja pidättämillään verotuloilla julkisia palveluita”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala.



Viitalan mukaan verotuksesta puhuttaessa painopisteen tulisi siirtyä yhä vahvemmin keskusteluun siitä, miten verotulot julkisten palveluiden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi syntyvät ja mitä ne mahdollistavat.



”Ei ole yhdentekevää, miten yrityksistä ja niiden luomasta hyvinvoinnista yhteiskunnassa puhutaan. Miljonäärien määrän päivittelystä on aika siirtyä keskustelemaan siitä, mitä verotulot todellisuudessa Suomessa mahdollistavat. Mitä enemmän meillä on menestyviä yrityksiä ja hyvätuloisia ihmisiä, sitä paremmin menee myös yhteiskunnalla”, sanoo Viitala.



Verokädenjälkilaskuriin pääset tästä.