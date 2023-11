Millaisessa kunnossa sorateiden pinnat ovat? Uusia mittausmenetelmiä tutkitaan Keski-Suomessa

Perinteisesti pintakunto on määritetty silmämääräisesti arvioiden. Silmämääräisen arvion tekeminen on kuitenkin työlästä ja aikaa vievää. Soratien kunto määräytyy pinnan tasaisuuden, pölyävyyden ja kiinteyden perusteella. Projektissa selvitetään myös pintakelirikon tunnistamista mittaustuloksista.

– Sorateiden haasteena on kuntotilanteen jatkuva muutos. Mittaukseen perustuva pintakunnon arviointi avaa uusia mahdollisuuksia kunnonhallintaan, kun kuntotilanteesta saadaan tuotettua maastokäyntien ja tiestötarkastusten yhteydessä automaattisesti tietoa. Tulevaisuudessa myös valikoitu joukkoistaminen voi lisätä mittaustietojen saatavuutta ja kuntotilanteen ajantasaisuutta, toteaa ylläpitovastaava Markus Simonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Keski-Suomen ELY-keskuksella on käytössään kolme mittauslaitteilla varustettua autoa, jotka tuottavat projektille ja jo myös hoitourakoiden käyttöön tietoa kuntotilanteesta. Kaksi autoista on varustettu 3D-kiihtyvyysanturilla sekä tuulilasikameralla. Kolmannessa autossa on edellisten lisäksi laserkeilain soratien pinnan muodon ja karkeuden mittaamiseksi sekä pölyävyyden tunnistamiseksi.

ELY-keskuksen mittausauto, jonka perään on asennettu laserskanneri. Kuva: Roadscanners Oy

Tuloksien hyödyntäminen

– Projektin tuloksia voidaan hyödyntää laajasti sorateiden kunnonhallinnassa. Sorateiden kuntotilanteesta saadaan kattavilla mittauksilla muodostettua ajantasainen tilannekuva, jota voidaan hyödyntää muun muassa asiakasviestintään, ongelmallisten kohtien tunnistamiseen, rahoituksen kohdistamiseen sekä kunnossapitotoimenpiteiden ohjelmointiin ja valintaan, Simonen jatkaa.

Väylävirasto ja Keski-Suomen ELY-keskus tavoittelevat projektilla myös vaikuttavuutta ja tehokkuutta soratiellä tehtäville hoito- ja korjaustoimenpiteille. Tavoitteena on, että tuloksia ja mittausmenetelmiä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa koko Suomessa kaikkien ELY-keskusten alueella.

Kesän ja alkusyksyn 2023 aikana projektin painopisteenä on ollut soratien tasaisuuden mittaus ja arviointi. Silmämääräinen arviointi on yhdistetty mittauksiin hyödyntämällä ajopaneeleita, joiden tulosten perusteella mittaustulos voidaan luokitella vastaamaan silmämääräistä arviointia.

Soratien mittaamiseen perustuva kunnonhallinta -tutkimusprojekti kestää vuoden 2024 loppuun saakka. Tutkimusosapuolena projektissa toimii Roadscanners Oy.

Sorateiden keskimääräinen tasaisuus Keski-Suomessa kesällä 2023 (ely.maps.arcgis.com)