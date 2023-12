Katoaako kinkku suomalaisten joulupöydistä? Muutosta joulun lihojen kulutuksessa

Kinkkua on tarjolla 81 prosentissa suomalaisista kotitalouksista, kun viime vuonna kinkku löytyi 84 prosentin joulupöydästä. Havaittavissa on siis pientä laskua, ja lisäksi kinkun määrää samoin kuin muiden liharuokien määrää joulupöydässä aiotaan vähentää. Vastaavasti kasvisruokien osuutta aiotaan lisätä.



– Suomalaiset vaalivat perinteitä, ja kinkku on tärkeä osa joulupöytää. On kuitenkin kiinnostavaa, että nykyisin viidesosan joulupöydästä ei löydy kinkkua. Sitä ei myöskään hankita niin suuria määriä kuin aiemmin. Kinkkua ei välttämättä nautita monena päivänä peräkkäin, vaan pienempi annos riittää hyvin kinkkuperinteen ylläpitoon. Lihan kulutusmäärään kiinnitetään selkeästi huomiota aiempaa enemmän, kertoo Lidlin ostojohtaja Thomas Heinrichs.

Kinkun jälkeen suosituimmat jouluruoat suomalaisten joulupöydissä ovat porkkanalaatikko (löytyy 78 prosentin joulupöydästä), joulutortut (77 %), lanttulaatikko (72 %) ja piparkakut (72 %). Myös kala on säilyttänyt asemansa suomalaisten joulupöydässä. Lohta nautitaan niin kylmä- ja lämminsavustettuna että uunilohena, ja lisäksi suosittuja ovat graavikala, silli, siika ja mäti. Suosituimmat jouluruoat ovat siis hyvin perinteisiä, mutta lisäksi kaivataan vaihtelua: 52 prosenttia kaipaa perinteisten rinnalle uusia kokeiluja ja 7 prosenttia haluaa ainoastaan uusia jouluruokia perinteisten sijaan.

– Perinteisten pyhien kuten joulun ja juhannuksen ruokatrendit muuttuvat hitaasti, mutta muuttuvat kuitenkin. Esimerkiksi lipeäkala on aiemmin ollut keskeinen suomalaisen joulupöydän elementti, mutta tänä vuonna se on vain 9 prosentin joulupöydässä. On kiinnostavaa nähdä, ohittaako esimerkiksi porkkanalaatikko jossain vaiheessa kinkun joulupöydän kunkkuna – se on jo nyt aivan kinkun kannoilla kakkosena. Perinteiset jouluruuat kuitenkin varmasti pysyvät suosituimpina vuodesta toiseen. Niiden lisäksi tykätään kokeilla uusia juttuja, kuten jouluruokia muista maista. Esimerkiksi Saksan perinteinen, pullapitkoa muistuttava joululeivonnainen stollen on myös monen suomalaisen jouluherkku, Heinrichs kertoo.

*Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kyselyyn, johon vastasi yli tuhat suomalaista kuluttajaa. Vastaukset on kerätty marraskuussa 2023. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.