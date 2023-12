Viljelymaisema keskiössä - Paimionjokilaakson maisemahanke on käynnistynyt

Hankkeen alkuvaiheessa on keskitytty hankeviestintään, sidosryhmien kokoamiseen ja alueella toimivien tahojen tavoittamiseen.

Osallistuimme Kansainvälisenä maisemapäivänä 20.10.2023 maisemakävelyyn, jossa huomiota kiinnitettiin alueen hienosti hoidettuun kulttuurimaisemaan Paimion Askalassa. Lisää avoimia yleisötapahtumia järjestetään keväällä 2024.

Parhaillaan hankesivuillamme on meneillään palautekysely, jonka kautta haluamme kuulla paikallisilta sekä Paimionjoen alueesta kiinnostuneilta mielipiteitä ja ajatuksia. Palautetta toivotaan 15.1.2024 mennessä:

Jokilaakson maisemaa. Alina Juntunen

Maisemahankkeessa laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma

Paimionjokilaakson viljelymaisema on yksi Varsinais-Suomen kymmenestä valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta. Paimionjokilaaksossa on nähtävissä historian kerroksellisuus. Merkkejä asutuksesta on jokilaakson alueelta löydetty aina kivikaudelta lähtien. Nyt alueen maisema-arvot halutaan turvata ja vaalia hoito- ja käyttösuunnitelman keinoin. Hoito- ja käyttösuunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat maisema-arvojen ja kulttuuriperinnön säilyttäminen sekä kehittäminen tulevaisuudessa. Maisemallisesti arvokkaan alueen erityispiirteet on analysoitava ja kartoitettava, jotta maisemanhoitoon voidaan antaa suosituksia.

Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistuttua arvokkaalle maisema-alueelle on mahdollista hakea maisemanhoitoalueen statusta vaalimaan alueen historiallisten ominaispiirteiden ja elinvoimaisen kulttuurimaiseman säilymistä. Perustamisen edellytyksenä on alueen asukkaiden kanssa yhteistyössä laadittu ohjeistava maiseman hoito- ja käyttösuunnitelma.

Rukkikylän riihet. Alina Juntunen

Maisemanhoitoa ja käyttösuunnitelmaa tehdään yhteistyössä paikallisten kanssa

Alueella toimii lukuisia yhdistyksiä, joiden arvokas työpanos näkyy maisemassa ja tämä halutaan suunnitelmassa tuoda esille. Tehdyt projektit ovat hyvä pohja tulevien suositusten laadinnalle ja niiden valossa voidaan myös odottaa tulevien projektien toteutuvan. Maisemanhoito ja käyttösuunnitelmaa halutaan tehdä paikallisten maanomistajien ja yhdistysten kanssa yhteistyössä sillä paikallistieto ja toisaalta näkemykset alueen tulevaisuudesta ovat ensisijaisen tärkeässä asemassa. Maisemaa ei kuitenkaan voida hoitaa alueen ulkoa käsin, vaan kaikki saa alkunsa alueen sisältä.

Lisätietoja:

Alina Juntunen, projektin vetäjä, Varsinais-Suomen ELY-keskus

p. 0295 022 157

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankesivusto:

Maisemanhoitosuunnitelma Paimionjokilaaksoon (ely-keskus.fi)

Lisätietoa:

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (ymparisto.fi)

Maisemanhoitoalueet vaalivat maaseutumaisemien kulttuuri- ja luontoarvoja (ym.fi)