Jouluna yksinäisyys voi olla musertavaa – MIELI ry:n Kriisipuhelin on avoinna läpi joulun

I jultider kan ensamheten vara förkrossande – MIELI rf:s Kristelefon är öppen under hela julen 19.12.2023 00:01:00 EET | Tiedote

Antalet samtal som kommer in till MIELI rf:s Kristelefon är återigen på en rekordnivå – i år når antalet samtal upp till fjolårets rekord på över 400 000 samtal. Kristelefonen håller jour även under julhelgen, eftersom människornas hjälpbehov och nöd inte försvinner under ledigheten.