Novapolis luo yhteisöllistä työpäiväkokemusta Savilahdessa – tapahtumissa yli 1000 osallistujaa

Koodikouluhanke etenee Pohjois-Savossa – Koodikoulun johtajaksi nimitetty Laura Nykänen 22.8.2023

Pohjois-Savoon perustettavaan yksityiseen, yritysvetoiseen koodikouluun on palkattu avainhenkilöt. Koodikoulun johtajaksi on valittu KTM, YTM Laura Nykänen. Hän aloittaa tehtävässään 28.8.2023. Koodikoulun johtaja tulee johtamaan koodikoulun toimintaa ylös ajosta lähtien, vastaten koulun ja henkilöstön johtamisesta sekä toiminnan vakiinnuttamisesta. Nykänen on työskennellyt viimeiset viisi vuotta liikkeenjohdon konsulttina Talentreella. Hän on vetänyt innovaatio- ja strategiajohtamisen asiantuntijana monipuolisia liiketoiminnan kehittämisprojekteja ja yritysvalmennuksia valtakunnallisesti.