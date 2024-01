S-ryhmään palkataan ennätykselliset 18 000 kesätyöntekijää

Noin puolet osuuskauppojen ja S-ryhmän muiden yritysten palkkaamista nuorista tulee työskentelemään kesällä 2024 pidempiaikaisissa pesteissä, ja suunnilleen puolet paikoista on varattu alle 18-vuotiaille ja lyhyempiin kesäharjoittelujaksoihin.

− Arviomme palkkausmääristä povaavat aivan ennätyksellistä kesätyökesää. On upeaa, että voimme tarjota niin monelle sen ihan ensimmäisen kosketuksen työelämään. Onnistumisen varmistamiseksi pyydämme nuorilta vuosittain palautetta kesätyökokemuksestaan. Oikotien toteuttama Vastuullinen kesäduunitutkimus 2023 kertoo, että nuoret ovat kokonaisuudessaan tyytyväisiä kesätyöhön S-ryhmässä ja näkevät työn mielekkäänä. Myös suositteluhalukkuus ystävien suuntaan on korkealla. Erityisesti ilahduttaa, että nuoret kokevat heitä kohdeltavan tasavertaisina työyhteisön jäseninä. Palautteiden avulla meillä on hyvät lähtökohdat kehittää kesätyökokemusta entisestään, SOK:n henkilöstöjohtaja Hanne Lehtovuori kertoo.

− Kehitämme työilmapiiriä, toimintatapoja ja mallejamme jatkuvasti, ja luonnollisesti tavoitteemme on, että moni nuori löytää meiltä työpaikan myös tulevaisuudessa. S-ryhmän yritykset ovat haluttuja työnantajia: olemme Universumin osaajatutkimuksessa kaupallisen alan ammattilaisille Suomen ihanteellisin työnantaja.

Entäpä kesätyö ihan kaiken ikäisille?

Kesätyö tarjoaa nuorelle tärkeitä oppeja työelämään siirtymistä varten, vahvistaa ammatti-identiteetin syntyä ja luo uskoa pärjäämiseen tulevaisuudessa. Toisaalta ikääntyvässä Suomessa on keksittävä keinoja myös eläkeiän kynnyksellä olevien ja sen ylittäneiden konkareiden pitämiseksi kiinni työelämässä. Palvelualoilla, jossa työ voidaan järjestellä joustavasti elämäntilanteen mukaan, on tässäkin merkittävä rooli. Esimerkiksi Satakunnan Osuuskauppa markkinoi nyt kesätöitään nimenomaan kaiken ikäisille, 14-75-vuotiaille.

− Mahdollisuus kesän mittaiseen pestiin palvelualoilla kiinnostaa eri ikäisiä ihmisiä. Nämä ovat tärkeitä kokeiluja. Tulevaisuudessa pestit voivat muodostua väyläksi, jolla tehdään töitä meillä tutuksi ja houkutellaan eri alojen osaajia ja uranvaihtajia palvelualojen pariin. Monilla aloilla työn keventäminen eläkeiässä ei onnistu joustavasti, mutta meillä tämä on mahdollista, Hanne Lehtovuori muistuttaa.

Lisätiedot:

SOK, henkilöstöjohtaja Hanne Lehtovuori, puh. 040 035 6688

Satakunnan Osuuskauppa, henkilöstöjohtaja Päivi Huhtamaa, puh. 050 544 0983

Vastuullinen Työpaikka on Oikotien luotsaama yhteisö, jossa työnantajat sitoutuvat tarjoamaan nuorille laadukkaampia kesätyöpaikkoja ja hyviä kesätyökokemuksia. S-ryhmä on yksi yhteisön pääkumppaneista: ”Haluamme olla Suomen vastuullisin ensimmäisten työkokemusten tarjoaja!”