Viro jatkaa suomalaisten suosikkikohteena

Yli puolet ulkomaille ylipäätään matkustaneista suomalaisista on käynyt Virossa viimeisen kahden vuoden aikana, selviää Visit Estonian teettämästä kyselytutkimuksesta. Niin ikään yli puolet heistä on vuosien saatossa käynyt Virossa vähintään kuusi kertaa, kolmasosa jopa yli kymmenen kertaa. Linkki pääkaupunkien välillä on vahva, sillä edellä mainittujen lisäksi 99 % uusimaalaisista on käynyt jo Virossa.

”Viro oli vuonna 2023 jälleen suomalaisten suosituin lomamatkakohde**. Saumattoman läheisyyden lisäksi kestosuosiomme kertoo Viron kyvystä tarjota vieraillemme sopivassa suhteessa paitsi tuttua ja turvallista, myös uusia, jännittäviä ja virkistäviä elämyksiä”, kertoo Visit Estonian johtaja Rainer Aavik ja jatkaa: ”Olemme erittäin ylpeitä siitä, että suomalaiset tuntevat itsensä tervetulleiksi Viroon ja matkustaminen meille, sekä pienen maamme sisällä, on turvallista."

Kestävää lähimatkailua

Ympäristöystävällisten vaihtoehtojen ja valintojen merkitys on lähes tuplaantunut edellisestä, vuonna 2021 tehdystä matkailijatutkimuksesta. Jopa puolet vastaajista piti ympäristöystävällisyyttä nyt melko tärkeänä ja lähes kuudennes (14 %) erittäin tärkeänä. Vastaajien mukaan pandemia on muuttanut heidän matkailutottumuksiaan pysyvästi ja korostanut myös hiilijalanjäljeltään pienempien lähimatkojen merkitystä.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset käyvät mielellään Virossa parin yön minilomalla tai helpolla risteilyllä. Suosituin kohde on luonnollisesti Tallinna, mutta hieman yli kolme neljännestä niistä, jotka todennäköisesti tulevat lähitulevaisuudessa Viroon lomamatkalle, haluaisi käydä myös pääkaupungin ulkopuolella. Puolet vastaajista haluaisi Pärnuun, 44 % Saarenmaalle, 29 % Tarttoon, 17 % Haapsaluun ja 16 % Narvaan. Mitä useammin ja mitä useammassa kohteessa matkailija on käynyt, sitä pidempään he haluavat Virossa myös viipyä.

”Helsinkiä ja Tallinnaa yhdistää maailman tiheimmin liikennöity kahden pääkaupungin välinen meriyhteys, joten on selvä, että Tallinna on suomalaisten pääasiallinen portti Viroon. Into myös maakuntiin vaikuttaa korkealta ja toivoimme, että suomalaiset vieraamme löytävät nyt niihin”, kertoo Visit Estonian viestintäpäällikkö Jana Kutšinskaja ja lisää: ”Tänä vuonna Viroon on entistäkin helpompaa tulla. Tampereen ja Tallinnan välillä toimii jo lentoreitti ja Helsingin ja Tarton välille se avautuu keväällä. Tämä on erinomainen lisä, sillä Euroopan kulttuuripääkaupungin Tarton ja sitä ympäröivien maakuntien tapahtumakattaus on Viron mittakaavassa historiallisen suuri. Vain hyvin pieni osa tutkimukseemme osallistuneista suomalaisista ei ole koskaan käynyt Virossa ja nyt viimeistään haluamme saada houkuteltua heidätkin kylään.”

Tuhat ja yksi hyvää syytä matkustaa Viroon 2024

Suomalaisia matkailijoita vetävät Viroon hyvä ruoka ja ravintolat. Viron ravintolatarjonta uudistuu ja kehittyy rakettimaisesti tarjoten jatkuvasti elämyksiä ja yllätyksiä. Tästä osoituksena maailman arvostetuin ravintolaopas Guide Michelin on noteerannut Virosta asukasmääräänsä suhteutettuna ennätykselliset 34 ravintolaa. Itävaltalaislähtöinen kansainvälinen ravintolaopas Falstaff esittelee Virosta jopa 154 ravintolaa.

Kyselytutkimuksessa vetonauloiksi nostettiin myös monipuoliset ostosmahdollisuudet ja arkkitehtuuri, joita piti kiinnostavina puolet lähitulevaisuudessa Viroon suuntaavista vastaajista. Yli 40 prosenttia heistä mainitsi myös Viron lukuisat kylpylät, runsaan kattauksen viihdetapahtumia sekä museot ja näyttelyt. Myös sitä arvostetaan, että Virosta on helppo löytää tietoa ja tänä vuonna sille on erityistä tarvetta.

”Euroopan kulttuuripääkaupunki on meidän mittakaavassamme valtava tapahtumahanke. Yli tuhannesta tapahtumasta löytyy jokaiselle jotakin. Kohokohtia ovat esimerkiksi Suudlev Tartu -massapusu, virolais-tanskalainen Rahamaa-teatterituotanto, Ryoji Ikedan Tarton yliopiston tutkimusaineistosta koostuva audiotaideteos, sekä Concerto Copenhagenin ja Viron Filharmonisen Kamarikuoron konsertti, jossa kuullaan säveltäjälegendamme Arvo Pärtin musiikkia. Sting konsertoi Tarton laululavalla ja myös suomalaiset ovat ideoineet useita kiinnostavia ohjelmakokonaisuuksia, kuten Alaston totuus -mielipidefestivaalin. Siinä keskustelut käydään saunan lauteilla”, hehkuttaa Tartu2024:n markkinointipäällikkö Saile Mägi.

Viro on suomalaisten matkailuaikeiden ykkösenä

71 prosenttia vastaajista kertoi aikovansa tehdä vapaa-ajan matkan Viroon lähimmän vuoden aikana ja kolmannes heistä tekee seuraavan Viron-matkansa jo kuluvana talvena tai tänä keväänä. Jopa 85 prosenttia yli kymmenen kertaa Virossa jo käyneistä aikoo tulla tänäkin vuonna kylään. Myös Matkamessujen matkailututkimuksessa ja lomamatkaennusteessa Viro nousee suomalaisten tämän vuoden matkasuunnitelmissa korkeimmalle sijalle***.

*Verkkokysely suomalaisten matkailusta Viroon. Toteuttajan RAIT Faktum OÜ -tutkimusyritys EASin ja KredExin (Visit Estonia) toimeksiannosta marraskuussa 2023. Otos 1207 18-79-vuotiasta suomalaista, jotka ovat matkustaneet ulkomaille vähintään kerran 3-4 vuoden välein.

**Tilastokeskus, suomalaisten matkailu 19.10.2023 https://www.stat.fi/julkaisu/cl8jvnu6w8txw0cvzuc3xssqw

***https://www.sttinfo.fi/tiedote/70082935/matkamessujen-matkailututkimus-ja-lomamatkaennuste-2024-lomamatkoista-ei-nyt-tingita?publisherId=1811&lang=fi