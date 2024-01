Muutos Lidlin tutussa tuotemerkissä – Kartanon-tuoteperheeseen kuuluvat nyt lihajalosteet ja valmisruoat

Lidlin hyllyistä löytyvä lihajalosteiden tuotemerkki Kartanon on kokenut uudistuksen. Kartanon-tuotemerkillä on aiemmin myyty Lidlissä esimerkiksi leikkeleitä, meetvursteja ja ruokamakkaraa, mutta nyt tuoteperheen alta löytyvät myös kaikki Lidlin valmisruoat, kuten valmiskeitot ja -laatikot, välipalat ja einekset. Kartanon-tuoteperheeseen kuuluu nyt lähes 50 tuotetta, jotka on kaikki valmistettu Suomessa. Usealta tuotteelta löytyy myös Hyvää Suomesta -merkki, mikä kertoo kotimaisesta raaka-aineesta ja työstä tuotteen takana.

Kartanon on Lidlin oma tuotemerkki, joka on löytynyt Lidlin valikoimasta 2000-luvun alkuvuosista saakka. Aiemmin sinisistä pakkauksistaan tunnetut Kartanon-tuotteet sekä ennen Koskikylän-brändin alla myydyt valmisruoat saavat nyt ylleen vihreät, piirretyt maalaismaisemapakkaukset. Tuotteiden reseptit säilyvät entisellään – vain ulkoasu muuttuu.

− Omat merkit ovat valikoimamme suola ja sokeri. Teettämämme tutkimuksen perusteella Kartanon on tuotemerkki, jonka asiakkaat yhdistävät vahvasti Lidliin. Uudet pakkaukset henkivät kotimaisuutta ja tarinallinen kuvitus tuo esiin luonnollisuutta. Tällainen leikkisä ja kuvituksellinen pakkaus on lihajalosteissa hieman totutusta poikkeava, ja Kartanon pakkaukset on varmasti helppo bongata kylmähyllystä, sanoo Lidlin senior pakkaus- ja brändiasiantuntija Maiju Kaila.

Uuden ilmeen haluttiin olevan tunteita herättävä ja suunnittelutyön edetessä kokeiltiin monia eri versioita. Vihreän päävärin lisäksi yksittäisten tuotepakkausten väreissä noudatetaan asiakkaille ruokakaupan hyllystä muutenkin tuttuja värejä. Esimerkiksi leikkeleissä keittokinkkupakkausten etiketit ovat vaaleanpunaisia ja meetvurstipakkausten syvän tummanpunaisia.

Vihreitä piirrosmaisemaisia pakkauksia löytyy jo nyt Lidlin valmisruoka- ja lihajalostehyllyistä. Muutos uusiin pakkauksiin tapahtuu kuitenkin vähitellen kevään aikana, kun vanhoilla pakkausmateriaaleilla valmistetut tuotteet on saatu myytyä loppuun.

Kaupan omien merkkien merkitys kasvanut

Kaupan omien merkkien suosio on ollut viime vuosina kasvussa, kun yleisen hintatason nousun johdosta kuluttajat ovat etsineet edullisempia vaihtoehtoja ostoskoreihinsa. Kaupan oman merkin tuotteet ovat usein arkisia tuotteita ja omassa kategoriassaan hyllyn halvin vaihtoehto. Halpa hinta ei kuitenkaan kerro tuotteen laadusta, sillä Lidlissä on korkeat kriteerit omien merkkien tuotteiden laadulle ja vastuullisuudelle.

− Omien merkkien tuotteiden osalta meillä on sekä niiden reseptiikka että vastuullisuus omissa käsissämme. Tuotteen makua ja muita aistinvaraisia ominaisuuksia hiotaan tarkasti, jotta lopputuloksesta tulee mahdollisimman laadukas. Käytämme myös omien merkkiemme tuotteissa paljon sertifioituja raaka-aineita, mikä takaa tuotteen vastuullisuuden, kertoo Lidlin ostojohtaja Thomas Heinrichs.

Lidlin valikoimasta 75 prosenttia on omia merkkejä. Valikoimaa täydennetään teollisuuden merkeillä. Valtaosa Lidlin omista tuotemerkeistä on elintarvikkeita, mutta niitä löytyy myös käyttötavaroiden puolelta.