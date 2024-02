Saimaalla kielletään pinta- ja välivesiverkkoja vaelluskalojen suojelemiseksi

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.1.2024 25.1.2024 11:43:01 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,99. Taso on 8 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja 7 cm alempi kuin vuodenvaihteessa. Iisalmen reitillä juoksutukset ovat pieniä ja vedenpinnat silti kesäkorkeuksissa. Talviajan säännöstely on tarkoitus hoitaa maaliskuulle asti ilman suuria pinnankorkeuden muutoksia. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat 20 cm ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoja ylempänä. Juojärvi on ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 50 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,62. Saimaalla lisäjuoksutus on edelleen käynnissä ja vedenpinta on kääntynyt laskuun. Haukiveden pinta on nyt 9 cm alempana kuin vuodenvaihteessa. Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi ja Iisvesi ovat 5 cm ja Suontee, Hankavesi ja Konnevesi 10 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Pinnat ovat laskeneet tammikuussa lähes 1