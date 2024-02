Tampereen Energian sähkönmyynnin asiakkaat siirtyvät Väreelle 1.7.2024

Tampereen Energian sähkösopimusasiakkaat siirtyvät Väreen asiakkaiksi 1.7.2024 alkaen. Tampereen Energialla on noin 100 000 sähkösopimusasiakasta ympäri Suomea.

Sopimusten siirto ei vaikuta Tampereen Energian asiakkaiden sähkösopimuksiin ja sopimusehtoihin, vaan ne siirtyvät hintoineen ja voimassaoloaikoineen Väreelle. Asiakkaan ei tarvitse tehdä itse mitään sopimusten siirron osalta. Tampereen Energia hoitaa siirtyvien sähkönmyynnin asiakkaiden asiakaspalvelua ja laskutusta 30.6.2024 saakka, minkä jälkeen palvelut ja sopimukset siirtyvät Väreen hoidettavaksi.

Järjestely koskee ainoastaan sähkön vähittäismyyntiä. Tampereen Energia jatkaa entiseen tapaan lämmön, jäähdytyksen ja sähkön tuottamista voimalaitoksissaan sekä lämmön, jäähdytyksen ja sähkön jakelua kaukolämpö- ja sähköverkossaan Tampereen alueella.

Kyseessä oleva sopimusten siirtyminen on merkittävä järjestely toimialalla, minkä vuoksi se vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Valtakunnallinen Väre tarjoaa entistä paremmat palvelut

Järjestelyn taustalla vaikuttaa ennen kaikkea sähkömarkkinoiden viimeaikainen kehitys sekä Tampereen Energian strategia, jonka keskiössä on Tampereen hiilinegatiivinen lämmittäminen.

– Sähkömarkkina on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Se on tehnyt sähkönmyynnistä valtakunnallista kuluttajaliiketoimintaa, mikä vaatii suuret panostukset. Nyt on oikea hetki keskittyä siihen, minkä me osaamme parhaiten, eli kotikaupunkimme vastuulliseen lämmittämiseen. Väre puolestaan on edelläkävijä ratkaisuissa, joilla sähkönkäyttäjät voivat vähentää energiankulutustaan ja sen kautta osallistua vihreään siirtymään. Väre on paras mahdollinen koti asiakkaillemme, kertoo Tampereen Energian toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

– Sähkönmyynnissä siirrytään yhä vahvemmin yhteisyritysmalliin ja kohti suurempia yrityskokoja. Se mahdollistaa kilpailukykyisempien sopimusten ja palvelujen tarjoamisen hyvin kilpailulla markkinalla. Väreen tavoitteena on olla Suomen arvostetuin energiapalvelujen tarjoaja. Siitä hyvä esimerkki on Väppi-sovellus, joka on jo nyt alamme arvostetuimpia energiasovelluksia, Väre Oy:n toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu toteaa.

Valtakunnallisesti toimivalla Väreellä on jo ennestään sähkösopimusasiakkaita Tampereella, minkä lisäksi yrityksellä on pitkään ollut toimipiste Tampereella.

Vahvat panostukset lämmittämisen hiilijalanjäljen pienentämiseen

Sähkön vähittäismyynnistä luopumisen myötä Tampereen Energia voi entistä vahvemmin keskittyä kaupungin kestävään lämmittämiseen. Sen ansiosta Tampere ja lähialueet säilyvät myös tulevaisuudessa Suomen houkuttelevimpana ja kilpailukykyisimpänä kaupunkikeskittymänä.

– Tampereen Energia jatkaa investointejaan paikallisen energiantuotannon omavaraisuuden sekä huoltovarmuuden takaamiseen eli tuotamme sekä jakelemme lämpöä, jäähdytystä ja myös sähköä. Kaiken tuottamamme sähkön myymme pörssiin, kuten tähänkin asti, Jussi Laitinen kertoo.

Lisätiedot:

www.tampereenenergia.fi/vare

Jussi Laitinen

Toimitusjohtaja, Tampereen Energia Oy

Puh. 050 542 8362

jussi.laitinen@tampereenenergia.fi

Tavoitettavissa ma 26.2. klo 15.00 alk.

Ari Kaperi

Hallituksen puheenjohtaja, Tampereen Energia Oy

Puh. 050 685 49

Tavoitettavissa ma 26.2. klo 15.00 alk.





Juha Keski-Karhu

Toimitusjohtaja, Väre Oy

Puh. 044 723 7150

juha.keski-karhu@vare.fi

Tavoitettavissa ma 26.2. klo 15.00 alk.

Taustatietoa yhtiöistä

Tampereen Energia on monipuolinen energiatalo, jossa työskentelee lähes 400 uusiutuvan energian ammattilaista. Tuotamme ja jakelemme kotimaista uusiutuvaa energiaa ja kehitämme aktiivisesti tulevaisuuden energiaratkaisuja niin koteihin, työpaikoille kuin julkisiin tiloihin.​ Visiomme mukaan tamperelaiset kodit ja kiinteistöt lämpiävät hiilinegatiivisesti viimeistään vuonna 2040.

Väre on kotimainen, uuden ajan energiapalveluyhtiö ja yksi maamme suurimmista sähkön myyjistä. Väreen tavoitteena on olla edelläkävijä kokonaisvaltaisten energiapalvelujen ja uusien energiaratkaisujen kumppanina Suomessa. Väreen tarjonta kattaa palveluja, joilla energiakustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä voidaan mitattavasti vähentää.





Väre on syntynyt vuonna 2018, kun Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy, Alva-yhtiöt Oy ja Lappeenrannan Energia Oy allekirjoittivat perustamissopimuksen yhteisestä sähkönmyyntiin keskittyvästä energiapalveluyhtiöstä. Vuoden 2024 alusta Kymenlaakson Sähkö Oy (KSOY) ja Väre Oy yhdistivät voimansa ja KSOY liittyi mukaan omistajayhtiöksi. Tämän myötä KSOY:n sähkönmyyntiasiakkaat siirtyivät Väre Oy:n asiakkaiksi.