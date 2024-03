Subway® tuo markkinoille täysin uuden Subway® Signature Series -tuotekonseptin ja palvelee suomalaista asiakasta entistäkin paremmin

Subwayn tavoitteena on kehittää jatkuvasti uusia laadukkaita tuotteita asiakastoiveiden mukaan. Subwaylle kaiken keskiössä ovat maku ja laadukkaat raaka-aineet. Subwayn tuotteet ovat tutkitusti maukkainta pikaruokaa Suomessa (Taloustutkimus 2023 – Suomi Tänään: Korkein kokonaissijoitus pikaruokaravintoloitten kategoriassa ”Tuotteiden maku – kaikki vastaajat”). ​Subway on luonut uudet Subway Signature Series -tuotteet asiakkaiden toivomuksesta. Signature Series -tuotteiden tilaaminen on nopeaa ja helppoa samalla kun makuelämys on viety huippuunsa.

– Signature Series mullistaa tavan nauttia Subwayn makuelämyksistä. Perinteisesti asiakas valitsee haluamansa raaka-aineet Subiinsa®. Signature Series -tuotteet tarjoavat nyt kokonaan uuden ja vaihtoehtoisen tavan tilata valmiin reseptin mukaan valmistettuja Subeja, joissa raaka-aineiden makuyhdistelmät on mietitty valmiiksi kokonaisuuksiksi aiempaakin maukkaamman makuelämyksen luomiseksi, kertoo Subwayn markkinoinnista ja viestinnästä Suomessa vastaava Elina Jollman.

Subway Signature Series on täysin uudenlainen konsepti, jossa tarjolla on yhdeksän erilaista Subia Subwayn tarkkaan kehittäminä makukokonaisuuksina. Subway Signature Series -tuotteissa asiakas valitsee haluamansa makukokonaisuuden ja leivän koon – 15 cm tai 30 cm. Signature Series -tuotteet ovat saatavilla ravintoloissa eri puolella Suomea 6.3.2024 alkaen ja tilattavissa Woltin kotiinkuljetuksella 13.3.2024 alkaen.

Subway Signature Series -tuotteissa on yhdistetty Subwayn yli 50 vuoden osaaminen parhaiksi makuyhdistelmiksi. Kaikki Signature Series -tuotteet valmistetaan korkealaatuisista raaka-aineista asiakkaan tilauksesta. Koska asiakas voi tilata valmiin makuyhdistelmän yhdeksästä erilaisesta tuotteesta kahdessa vaihtoehtoisessa koossa, on tilaaminen myös nopeaa ja helppoa.

Samaan aikaan Subway Signature Series -tuotteiden lanseerauksen yhteydessä valikoimiin tulee myös uusia raaka-aineita, jotka ovat puolikuivattu tomaatti, tuorejuusto, pesto ja tryffelikastike.

Subway Signature Series -tuotteiden lisäksi tarjolla ovat myös aiemmat Subway-tuotteet. Asiakkaat voivat siten edelleen luoda myös oman Subinsa omien makutoiveidensa mukaisista raaka-aineista.

Lisätietoja:

www.subway.com/fi-fi

Elina Jollman, Subway, markkinointi ja PR, jollman_el@subway.com

Kati Litmanen, maajohtaja, kati.litmanen@subway.fi

Kuva-, haastattelu- ja lisätietopyynnöt: subway@eurofacts.fi