Kohdunkaulan syövän seulontamenetelmä uudistuu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella kohdunkaulan syövän seulonnat järjestää Fimlab Laboratoriot Oy.

Suomalaisista naisista 70–80 % saa jossakin elämänsä vaiheessa papilloomavirus- eli HPV-infektion. Suurimmalla osalla infektio on oireeton ja paranee itsestään, mutta osalla naisista infektio altistaa kohdunkaulan syövän esiasteiden muodostumiselle. HPV-infektio on kohdunkaulan syövän tärkein riskitekijä. Uudessa kohdunkaulan syövän seulontamenetelmässä asiakkaasta otetulle näytteelle tehdään HPV-seulonta eli näytteestä tutkitaan ensin korkean riskin HPV-testi, ja vasta sen ollessa positiivinen, tehdään samasta näytteestä papa-testi. Jos näyte on ensimmäisessä vaiheessa negatiivinen eli HPV-infektiota ei löydy, gynekologista irtosolukoetta eli papa-testiä ei tehdä. Aikaisemmin näytteestä on tehty vain papa-testi.

Korkean riskin HPV-testi osoittaa korkean riskin papilloomavirus- eli HPV-infektion. Tällainen infektio voi pitkittyessään aiheuttaa solumuutoksia kohdunkaulan alueella. HPV-seulonnalla havaitaan kohdunkaulan syövän riskitekijä jo ennen mikroskooppisten esiastemuutosten kehittymistä. HPV-seulonta on herkempi ja tarkempi kertomaan mahdollisista muutoksista tai muutoksia aiheuttavista infektioista ennen kuin muutokset näkyisivät papa-testillä.

Tutkimustuloksesta lähetetään asiakkaalle kirjallisena tieto kahden kuukauden sisällä näytteenotosta. Mikäli löydös edellyttää jatkotutkimuksia, asiakkaalle tehdään automaattisesti lähete jatkotutkimuksiin erikoissairaanhoitoon.

− Uudistuksen myötä seurantaan jäävät myös ne naiset, jotka todetaan HPV-positiivisiksi, mutta kohdunkaulan soluissa ei näy vielä muutoksia tai muutokset ovat vielä lieviä. Näille niin sanottuun riskiryhmään kuuluville lähetetään uusi kutsu näytteenottoon 18 kuukauden kuluttua, jotta HPV-infektion ja kohdunkaulan solujen tilannetta voidaan seurata. Aiemmin käytössä olleessa menetelmässä pystyttiin tutkimaan ja seuraamaan vain jo muodostuneita muutoksia kohdunkaulalla, kertoo projektipäällikkö Emilia Komi Fimlabilta.

Uusi seulontamenetelmä otetaan vuonna 2024 käyttöön Alavieskassa, Haapajärvellä, Haapavedellä, Kalajoella, Kärsämäellä, Merijärvellä, Nivalassa, Oulaisissa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Pyhännällä, Raahessa Reisjärvellä, Sievissä, Siikajoella ja Ylivieskassa.

Asiakas varaa itse ajan seulontaan

Fimlab postittaa kutsun maksuttomaan kohdunkaulan syövän seulontaan niille asiakkaille, joita seulonta tänä vuonna koskee.

Asiakas varaa itse ajan seulontaan kutsussa olevien ohjeiden avulla. Aikaisemmin asiakkaalle on ollut valmiina henkilökohtainen aika seulontaan, mutta nyt asiakas varaa ajan itse.

Kaikki 30–65-vuotiaat naiset saavat kutsun kohdunkaulan syövän seulontaan viiden vuoden välein. Seulontoja tehdään ympäri vuoden. Seulonta on helppo tapa löytää solumuutokset ennen kuin niistä kehittyy syöpää. Seulonnalla on saatu Suomessa vähennettyä kohdunkaulan syövän esiintymistä 80 prosentilla.