Kierrätätkö kodinelektroniikkaa oikein? ”Elektroniset lelut ja sähkötupakatkin kuuluvat SER-kierrätykseen”

Gigantin Lappeenrannan ja Jyväskylän myymälöiden kierrätyspisteissä vastaanotettiin tilikaudella 2022–2023 yhteensä lähes miljoonaa kiloa SER-jätettä, eli sähkö- ja elektroniikkaromua. Myymälöiden tavaratalopäälliköt arvioivat suomalaisten kierrätystietoisuuden lisääntyvän koko ajan, mutta kasvavat kierrätysmäärät tuovat mukanaan myös lieveilmiöitä.

”Keräyspisteillemme jätetään päivittäin kymmeniä pienelektroniikkalaitteita ja isoja kodinkoneita, mutta valitettavasti myös huonekaluja, vaatteita ja remontti- sekä teollisuusjätettä. Haluamme kannustaa ihmisiä aktiivisempaan kierrättämiseen maksuttoman palvelumme kautta, mutta toivomme, että entistä tarkemmin mietittäisiin, mikä tuote kuuluu SER-jätteeseen. Olemme tässä avuksi, ja puolen vuoden aikana olemme parantaneet tiedotuksen lisäksi keräyspisteidemme organisointia ja päivittäistä siivousta. Tietoa saa sisä- ja ulkoseinissä olevista kylteistämme, sekä myyjiltämme, jotka vastaavat kysymyksiin mielellään,” kertoo Lappeenrannan tavaratalopäällikkö Jaana Tuominen.

Gigantin henkilökunnan omaa kierrätystietoisuutta tuetaan sekä verkko- että lähikoulutuksilla, tavaratalopäälliköt kertovat. Vuoden sisällä uudistuksia on tullut myös myymälöiden omaan kierrätykseen: pahvi- ja yritysmuovipuristimet ovat jo tuttua arkea, ja henkilökuntatilojen jätejaottelu entistä tarkempaa. Myymälöiden yhteinen sisäinen tavoite, 70 % kierrätysaste, lähestyy vuosi vuodelta. Jokaisesta myymälästä löytyvät myös kierrätysaktiivit, jotka jakavat ajankohtaisasioita koko henkilöstön kesken, innostavat ja tukevat toimintojen kehitystä.

”Asiakaskunnassa suosiotaan kasvattaa eniten noutopalvelu, jolla haemme vanhan kodinkoneen kierrätykseen uuden toimituksen yhteydessä. Helmikuussa palvelun hankkineiden prosentti Gigantin myymälöissä oli 49,5 %, ja Jyväskylän myymälässä 65 %. Ihmiset alkavat herätä vahvemmin myös elektroniikan elinkaaren pidentämiselle ja laitteiden huolenpidolle. Yksi esimerkki tästä on myymälöiden ScreenSmart-suojakalvoituspalvelu, jonka voi hankkia aina puhelimesta kelloon, tablettiin ja kannettavaan. Kasvavaa kiinnostusta ovat herättäneet myös kiertotuotteet eli kunnostetut NewStart-puhelimet, joiden myynnin aloitimme viime vuonna”, kuvailee Jyväskylän tavaratalopäällikkö Toni Heikkinen.

Kummallakin tavaratalopäälliköllä on selkeä näkemys siitä, mistä asioista he haluaisivat muistuttaa kierrätyksen yhteydessä – harkitsevan SER-pistekäyttäytymisen ohella, johon ei kuulu esimerkiksi kierrätyssäiliöön tuotujen laitteiden penkominen, siirtely, saati anastaminen.

”Kaikki Gigantin myymälät ottavat maksutta vastaan kierrätyskuntoisia kodinkoneita ja elektroniikkaa, ostopaikasta riippumatta! Tietoturvallista käsittelyä vaativat laitteet on tärkeää antaa suoraan henkilökunnallemme, joka huolehtii ne lukittuihin ja sinetöityihin tietoturva-astioihin, ja käsittelee tiukkojen vastuullisuuskäytäntöjemme mukaisesti. Myös paristot ja lamput on tärkeää muistaa kierrättää turvallisesti, ja usein ihmisiltä unohtuu, että elektroniset lelut ja sähkötupakatkin kuuluvat SER-kierrätykseen. Autojen akut sen sijaan on hyvä viedä sorttiasemalle tai paikalliselle akkuliikkeelle.”

5 tärppiä kodinelektroniikan fiksuun kierrättämiseen:

Ethän säilö korjaamiskelvottomia laitteita kotona, vaan tuot ne kierrätykseen. Kodinkoneet ja elektroniikka eivät kuulu sekajätteeseen, vaan SER-kierrätykseen. Kierrätäthän turvallisesti, ja muistat mm. paristojen ja akkujen napojen teippauksen. Kierrätäthän tietoturvallisesti, etkä jätä tietoa sisältäviä laitteita yleisille keräyspisteille. Kierrätäthän myös laturit, elektroniset lelut, ja ylipäänsä kaikki älyä sisältävät laitteet.



Lisätiedot:

Gigantti Lappeenranta / tavaratalopäällikkö Jaana Tuominen

S-posti: jaana.tuominen[a]gigantti.fi

Puh: 040 826 0220

Gigantti Jyväskylä / tavaratalopäällikkö Toni Heikkinen

S-posti: toni.heikkinen[a]gigantti.fi

Puh: 040 826 0140