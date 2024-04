Sofia Virta: “Meillä ei ole varaa tinkiä yhdenkään lapsen oikeuksien toteutumisesta, eikä antaa yhdenkään ammattilaisen uupua”

Eduskunta käsittelee tänään torstaina kansalaisaloitetta, jossa ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslain henkilöstömitoituksien mittaustapaa. Esityksen perustelu on, että lakimuutos turvaisi lasten arjen varhaiskasvatuksessa ja antaisi yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen, leikkiin ja turvallisiin aikuisiin. Vihreät kannattavat kansalaisaloitteen tahtotilaa taata riittävä määrä ammattilaisia jokaiseen vuoroon ja lapsiryhmään.

Virta muistutti salipuheenvuorossaan eduskunnan täysistunnossa, että tutkitun tiedon valossa laadukkaalla varhaiskasvatuksella on lasten kasvulle ja kehitykselle, tulevaisuudelle ja koko yhteiskunnalle suuri merkitys, ja siksi siitä ei tule tinkiä.

– Meillä ei ole varaa tinkiä yhdenkään lapsen oikeuksien toteutumisesta, eikä antaa yhdenkään ammattilaisen uupua. Varhaiskasvatuksen laatu rakentuu riittävästä määrästä hyvinvoivia ja pätevän koulutuksen omaavista varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Jos meillä ei ole näitä korvaamattomia tekijöitä, ei meillä ole varhaiskasvatusta. Ja jos tekijöitä on liian vähän ja he uupuvat kohtuuttomien työolojen alla, emme voi puhua enää laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, Virta painotti.

Virran mukaan vastuu varhaiskasvatuksen laadusta ja lasten oikeuksien toteutumisesta on nyt päättäjillä.

– Vastuu on meillä päättäjillä. Ymmärrän, ettei mitään helppoja konsteja ole ratkaista tilannetta, mutta kyse on lasten oikeuksien toteutumisesta. Siitä, että jokainen lapsi tulee nähdyksi, että sylejä ja tukea kasvuun riittää ihan jokaiselle. Puhumme sen turvaamisesta, että ryhmissä on riittävästi osaamista ja ammattilaisia rakentamassa turvallisia kasvu- ja oppimisympäristöjä. Asiasta tulee puhua, hakea aktiivisesti ratkaisuja ja ottaa koko keinovalikoima käyttöön, jotta varhaiskasvatus ja sen laatu kyetään turvaamaan, Virta sanoi.

Virta puhui painokkaasti kansalaisaloitteen puolesta.

– On kriittisen tärkeää, että tässä salissa tehdään sellaisia päätöksiä, joilla varhaiskasvatuksen laatu voitaisiin aidosti turvata. Ja siksi toivon, että yhtenä toimena tämä kansalaisaloite käsitellään asianmukaisesti ja sen tahtotila toteutetaan. Politiikan ytimessä pitäisi aina olla sellaisten päätösten tekeminen, joilla turvataan kaikkien lasten oikeuksien täysimääräistä toteutumista. Kaiken politiikan teon ytimessä tulisi olla turvallisen lapsuuden ja ehjän nuoruuden edellytysten turvaaminen.