Kutsu medialle: Miksi perinteinen tapa johtaa myyntiä ei toimi?

Miksi perinteiset myynnin johtamismallit eivät enää tuo yritykselle riittävästi kasvua?

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut. Kilpailu markkinaosuuksista on kovaa, ja organisaatioiden elinkaaret jäävät entistä lyhyemmiksi. Myynnin johtaminen ei voi olla enää vain myyjien johtamista, vaan se on kaikkien liikevaihtoa tekevien osa-alueiden monikanavaista johtamista.

Revenue Operations on johtamis- ja toimintamalli, joka tuottaa parempia tuloksia yhdistämällä kaupalliset tiimit, prosessit, järjestelmät ja datan. Kansainvälisen tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin mukaan vuoteen 2025 mennessä jopa 75 prosenttia maailman nopeimmin kasvavista yrityksistä tulee johtamaan kaupallista toimintaa Revenue Operations -toimintamallilla.

Mallin tavoitteena on yhdistää osatekijät yhtenäiseksi, johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, joka kiihdyttää liikevaihdon, kannattavuuden ja yhtiön arvon kasvua. Kati Huusko-Viikilän kirjoittamassa Monikanavaisen myynnin johtaminen – Näin johdat kaikkia tulovirtoja -kirjassa käydään läpi, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa ja kuinka yritys ottaa mallin onnistuneesti käyttöön. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen teos maailmalla mainetta niittäneestä johtamis- ja toimintamallista.

Julkistamistilaisuudessa kirjailija Kati Huusko-Viikilä käy läpi, mitä Revenue Operations -toiminta- ja johtamismalli konkreettisesti muuttaa ja mitä osa-alueita pitää ottaa huomioon monikanavaisen myynnin johtamisessa.

Kati Huusko-Viikilä on RevOps-strategiatoimisto Revory Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Aikaisemmin hän on ollut osakkaana ja myyntijohtajana B2B-markkinointitoimisto Myynninmaailma Oy:ssä. Hän on konsultoinut myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä yli kymmenen vuoden ajan sekä toiminut keynote-puhujana eri tapahtumissa. Tällä hetkellä Huusko-Viikilä on mahdollista nähdä valtakunnallisen Business Festival -kiertueen tapahtumissa puhumassa RevOps-aiheesta.

