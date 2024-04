Hobbyhall.fi laski Marketplace-myyjiltä perittävää komissiota

Kesärenkaiden myynti on vauhdissa Hobbyhall.fi-verkkokaupassa 15.3.2024 09:29:31 EET | Tiedote

Suomalaiset ovat varautuneet hyvissä ajoin kevääseen aloittamalla kesärenkaiden hankkimisen jo tammikuussa. Kesärenkaita on myyty tänä vuonna yli kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna tammi-helmikuussa. Hobbyhall.fi:n asiakkaat ovat suosineet kesärenkaita, joiden keskihinta on 78 €, mikä on 24 % enemmän kuin vuonna 2023.