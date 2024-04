Perhonjoella ja Lestijoella saavutetaan tulvahuippu tänään (Pohjalaismaakunnat)

Jokien virtaamia hillitään edelleen johtamalla vesiä tekojärviin täydellä kapasiteetilla. Esimerkiksi Perhonjoella Patanan tekojärven vedenpinta on noussut nyt tulvan aikana jo noin kolme metriä. Tällä hetkellä vedenpinnan nousuvauhti on lähes 60 cm vuorokaudessa. Säännöstelyn ylärajaan on matkaa noin kaksi metriä.

Järvien pinnat ovat nousseet tai lähiaikoina nousemassa tulvakorkeuksille. Säännöstellyistä järvistä mm. Alajärven, Kerttuanjärven, Kuortaneenjärven, Ponnenjärven, Iso- ja Vähä-Allasjärven, Kuotesjärven ja Saukkojärven vedenpinnat ovat jo nousseet tulvakorkeuksille.

Kiinteistönomistajia muistutetaan suojaamaan kastumisvaarassa olevat rakennukset. Monien vapaa-ajan asuntojen rakentamiskorkeus on alempi kuin vakituisten asuntojen. Tästä syystä vapaa-ajan asunnot ovat aikaisemmin kastumisvaarassa.

Kyrönjoella pengerrysalueiden tulvaluukut suljettiin lauantaina iltapäivällä ja vesien pumppaus pengerrysalueilta takaisin jokeen pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti.