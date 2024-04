E-kirjaston avautuminen siirtyy viikolla

”Vastaavat ratkaisut ovat maailmalla harvinaisia”, sanoo E-kirjaston palvelupäällikkö Annastiina Louhisalmi. ”Lähimpänä oleva palvelu on käytössä Tanskassa. Muissa pohjoismaissa käydään keskustelua vastaavan palvelun kehittämisestä. Suomen mallissa periaatteena on, että alusta ja aineistot on erotettu toisistaan. Aineisto voidaan siis valita vapaammin, koska sitä ei ole sidottu jonkin tietyn alustan tarjontaan. Myös sovelluksen kehitystyö on omissa käsissämme.”

E-kirjasto julkaistaan ensin mobiilisovelluksena ja sitä voivat käyttää E-kirjastoon liittyneiden kuntien asukkaat. Avautumispäivänä palvelun piirissä on noin 85 % Suomessa asuvista. Osa kunnista liittyy mukaan ensi vuoden alussa.

Yhteistyö kehittämistyön perustana

E-kirjasto on ollut monen tahon monivuotinen haave, jota kehitettiin kaksivuotisessa hankkeessa. Vuoden 2024 alussa E-kirjasto siirtyi osaksi Kansalliskirjastoa. Alun perin palvelun tarve on lähtöisin kirjastoilta ja alkurahoituksen sille myönsi eduskunta. Palvelun rakentamisessa on kuultu sidosryhmiä laajasti. Kirjailijoiden ja äänikirjojen lukijoiden kannalta on tärkeää, että Suomessa e-aineistojen lainaamisesta maksetaan nyt lainauskorvauksia.

Palvelun kehittäminen jatkuu vauhdilla julkaisun jälkeenkin. Koska kyseessä on Suomessa uusi palvelu, vasta ajan myötä nähdään, minkälaiselle aineistolle on eniten kysyntää ja mitä uusia ominaisuuksia sovellukseen toivotaan. Kansalliskirjaston E-kirjasto-yksikkö tekee kehitystyötä yleisten kirjastojen henkilökunnasta muodostuvien kymmenen työryhmän kanssa. Työryhmät vastaavat aineistohankinnoista ja sovelluksen etusivun näkymästä sekä suunnittelevat käyttäjäkoulutusta ja viestintää. Sovelluksen käyttäjät voivat antaa palautetta ja esittää toiveita aineistohankinnoista palautelomakkeella.

Kuntien yhteinen palvelu

E-kirjasto on kuntien yhteinen palvelu, josta voi lainata e-kirjoja, äänikirjoja ja digilehtiä. E-kirjastoa käytetään E-kirjasto-sovelluksella, jonka voi ladata puhelimelle tai tabletille sovelluskaupasta. Kirjastokorttia ei tarvita, vaan palveluun rekisteröidytään ensimmäisellä käyttökerralla vahvalla tunnistautumisella. E-kirjastoa voivat käyttää ne henkilöt, joiden kotikunta on liittynyt E-kirjastoon. Palvelu maksaa kunnille 0,7 €/asukas.

E-kirjastoon tulee aineistoja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja jonkin verran muilla kielillä. E- ja äänikirjan voi lainata käyttöönsä kahdeksi viikoksi, jonka jälkeen kirja palautuu automaattisesti. Kirjan voi myös itse palauttaa ennen laina-ajan päättymistä. Lehteä voi lukea kaksi tuntia kerrallaan.

Lukuoikeuksia on rajallinen määrä, joten suosituimpia aineistoja voi joutua jonottamaan. E- ja äänikirjoihin voi tehdä varauksia. Aineistoja hankitaan jatkuvasti lisää, joten uutta luettavaa ja kuunneltavaa tulee viikoittain.

Yhteystiedot

palvelupäälllikkö Annastiina Louhisalmi

annastiina.louhisalmi@helsinki.fi

p. +358 (0) 2941 24064