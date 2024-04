Biosfäärialueen ja Eyes as Big as Plates -taiteilijaduon yhteistyöprojektia esitellään valokuvanäyttelyn avajaistilaisuudessa 7.5.2024 Kolin luontokeskus Ukossa

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen tavoitteina on vahvistaa alueen ihmisten luontosuhdetta ja edistää alueella poikkitieteellistä yhteistyötä ympäristöasioissa. Viimeisen parin vuoden aikana kansainvälinen Eyes as Big as Plates -taiteilijaduo on tehnyt yhteistyötä Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kanssa kuvaten ja haastatellen Pohjois-Karjalassa paikallisia toimijoita kuten kyläaktiiveja, valuma-aluekunnostajia, turvealan ammattilaisia, kalakantojen elvyttäjiä, metsästäjiä ja luonnonsuojelijoita.

Tavoitteena on taiteen, tieteen ja toiminnan keinoin edistää ymmärrystä nykyihmisen luontoon kuulumisesta. Yhteistyön hedelmiin päästään tutustumaan ensi kerran 2.5.–27.6.2024 Kolin luontokeskus Ukossa näytteillä olevassa taidenäyttelyssä. Esillä on viime vuonna biosfäärialueella kuvattuja töitä, joissa yhteistyötahojen tarinat heräävät eloon upeiden potrettien ja taustatarinoiden kautta.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Karjalan biosfäärialueen, Eyes as Big as Plates -työryhmän, Kolin kulttuuriseuran ja Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus koordinoi biosfäärialueen toimintaa.

Näyttelyn avajaistilaisuudessa tiistaina 7.5.2024 tiede ja taide kohtaavat Veden taju -tutkimusryhmän (Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus & Aalto-yliopisto) ja Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kanssa järjestettävässä Veden tajusta toimintaan -keskustelutilaisuudessa. Paneelissa on mukana valokuvissa esiintyviä yhteistyötahoja ja keskustelun teemoina on ihmisen suhde veteen ja toiminta veden puolesta. Avajaistilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Avajaisissa on mahdollista tavata myös toinen taiteilijoista, Yhdysvalloissa asuva Riitta Ikonen, jolla on sukujuuret Lieksassa. Avajaisissa esitellään myös uutta Pohjois-Karjalassa toteutettavaa kouluyhteistyöprojektia, jossa Kolin koulun ja Rantakylän normaalikoulun oppilasryhmät tekevät omia teoksia Eyes as Big as Plates -metodilla kuvaten ja haastatellen valitsemaansa tärkeää henkilöä. Oppilaiden työt tulevat osaksi näyttelyä.

Eyes as Big as Plates eli ”Lautasen kokoiset silmät” on suomalais-norjalaisen taiteilijaduo Riitta Ikosen ja Karoline Hjorthin jatkuva yhteistyöprojekti. Tavoitteena on taiteen, tieteen ja toiminnan keinoin edistää ymmärrystä nykyihmisen luontoon kuulumisesta. Sarjassa on yli 150 teosta 17 maasta, ja tuotantoa johdattelee prosessikeskeinen lähestymistapa ja tiivis yhteistyö osallistujien kesken. Näyttelyitä on ollut ympäri maailman, mm. Kiasmassa, Barbican Centressä sekä Pyeongchangin Olympialaisissa. Kuvista tehty ensimmäinen kirja oli ehdolla maailman parhaaksi ensimmäiseksi valokuvakirjaksi (Paris Photo Aperture Awards).

Näyttelyyn voi tutustua 2.5.–27.6.2024 Kolin Luontokeskus Ukon aukioloaikojen mukaisesti.

Avajaistilaisuuden 7.5.2024 ohjelma

Klo 15–16: Näyttelyn avajaiset

Klo 16–18: Veden tajusta toimintaan -keskustelutilaisuus yhteistyössä Veden taju -hankkeen kanssa

Klo 18–19: Vapaata seurustelua

Tilaisuuteen järjestetään bussikuljetus Joensuusta! Bussi lähtee yliopistolta klo 14 ja palaa klo 20. Bussikuljetus on ilmainen. Ilmoittaudu bussiin mukaan 2.5.2024 mennessä tämän linkin kautta (webropolsurveys.com).

Lisätietoja