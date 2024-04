Windows95man ja Tapiola Sinfonietta esittävät: No rules!

No rules! Windows95man feat. Tapiola Sinfonietta -video julkaistiin 26. huhtikuuta illansuussa Euroviisujen YouTube- ja Tikok-kanavilla sekä Tapiola Sinfoniettan Facebook-sivulla. Kanavilla on yhteensä noin 8,5 miljoonaa tilaajaa.

Tapiola Sinfoniettan tuottaja Miina Sivula kertoo idean orkesterisovituksesta syntyneen miltei heti kun Windows95manin Uuden Musiikin Kilpailun voitto selvisi.

”Tapiola Sinfonietta, Windows95man sekä Henri Piispanen ovat kaikki vahvasti espoolaistaustaisia, joille espoolainen kulttuuri on lähellä sydäntä. Espoo on näkynyt laajasti Windows95manin tuotannossa, ja Tapiola Sinfonietta tunnetaan korkealaatuisen klassisen musiikin lisäksi rohkeista eri taidemuotoja yhdistelevistä projekteista, mitä tämäkin No rules -yhteistyö edustaa hienosti", Sivula kertoo.

Artisteja ei ollut vaikea houkutella mukaan. Nopealla aikataululla tehtyyn produktioon saatiin sovittajaksi ja kapellimestariksi Pessi Levanto, jonka kynästä syntyi orkesterisovitukseen elokuvallisia, draamallisia säveliä.

"Orkesteri soitti kahden tunnin äänitys- ja kuvaussession aikana kappaleen 16 kertaa, mikä on todella kiitettävä suoritus varsinkin vaskisoittajille, joiden rooli sovituksessa ei ole helpoimmasta päästä", Sivula mainitsee.

Video ja äänite on taltioitu viime viikolla Tapiola Sinfoniettan kotisalissa Espoon kulttuurikeskuksessa. Farkkumunaa videolla ei nähdä, mutta ainakin yksi yllätysvieras vilahtaa mukana.

No rules, alkuperäiset sanat ja sävelet Jussi Roine - Teemu Keisteri - Henri Piispanen, orkesterisovitus Pessi Levanto

Videotuotanto: Kong Production Oy

Äänitys: Pro Audile Oy

Kappaleen miksaus: Neomusic Oy

Tuotanto: Tapiola Sinfonietta & All Day Entertaintment

Kesto: 3 min 15 s