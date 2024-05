Sofia Virta vappupuheessaan: “Lapsilta ja nuorilta ei ole pakko leikata”

– Ei ole pakko leikata lapsilta ja nuorilta. Ei vaikka ministerit kuinka kuorossa sitä väitettä laulaisivat. Politiikka on arvovalintoja. Hallitus väittää, että ei ole vaihtoehtoja, vaikka kyllä niitä on ja niitä on oppositiosta käsin esitetty. Me Vihreät esitimme hallitukselle miljardiluokan sopeutuspakettia, jolla valtiontaloutta voitaisiin sopeuttaa leikkaamatta lapsilta, vähävaraisilta tai luonnolta. Esimerkiksi 100 miljoonan leikkaukset sosiaalihuoltoon olisi voitu välttää korottamalla kaivosveroa, Virta konkretisoi.

Virran mukaan hallitus on kohdistanut lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin niin rajuja leikkauksia, että niiden jälkeen on turha puhua lasten ja nuorten erityissuojelusta.

– Pidetäänkö suomalaisia todella niin tyhminä, että hallitus kuvittelee, että voi puhua mitä tahansa vaikka toimii päinvastoin? Eivät ne puheet ratkaise vaan teot. Kun pelkästään sosiaalihuollosta tehdään 100 miljoonan säästöt ja kun jo viime syksynä hallitus teki lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat satojen miljoonien säästöt ja romutti mahdollisuuksien tasa-arvoa, ei kannata kuvitella, että viiden miljoonan laastaripaketti korjaisi tilanteen, ryöpytti Virta.

Sosiaalihuollosta leikkaaminen on Virran mukaan yksi typerämpiä ideoita, mitä tässä ajassa voi keksiä.

– Onko hallitus todella ymmärtänyt, että sosiaalihuollon alla on nimenomaan sosiaalityö, lastensuojelu, perhetyö ja esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyötä? Kun kuluja halutaan karsia ja taloutta vahvistaa, ei taatusti ole tehokasta ottaa sosiaalihuoltoa hampaisiin. Se on aivan varmasti leikkaus, joka maksaa myöhemmin vain enemmän. Puhumattakaan sen aiheuttamasta inhimillisestä kärsimyksestä, Virta sanoi.

Virta ei myöskään pidä koulutuksesta leikkaamista kestävänä talouspolitiikkana.

– Koulutuksesta leikkaaminen on leikkaamista siitä, että kenestä tahansa tässä maassa voisi tulla mitä tahansa. Se on myös leikkaamista siitä, että tässä maassa voisi olla vahva talous ja elinvoimaa – sitä kun ei ole ilman osaamista. Kuinka monta kertaa Kokoomus voikaan pettää lupauksensa siitä, ettei koulutuksesta leikata? Virta kysyi.

Virta sanoitti, ettei voi hyväksyä esimerkiksi sote-, kasvatus- ja koulutusaloille kohdistuvia työmarkkinaheikennyksiä, jotka hänen mukaansa entisestään syventävät kyseisten alojen työvoimapulaa.

– Hallituksen työmarkkinaheikennykset osuvat vahvasti esimerkiksi sote-, kasvatus-, ja koulutusaloille, joilla olen itsekin aikaisemmin työskennellyt. En voi hyväksyä tapaa, jolla hallitus kohtelee jo valmiiksi heikossa asemassa olevia, yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeitä aloja, jotka kärsivät jo valmiiksi työvoimapulasta. Nyt tulisi tehdä toimia alojen veto- ja pitovoiman lisäämiseksi, ei näiden heikentämiseksi. Ensimmäinen palkaton sairaslomapäivä tai näiden alojen lukitseminen vientivetoisella mallilla palkkakuoppaan eivät ongelmia korjaa – päinvastoin, Virta paalutti.

Virta luotaa puoluettaan kohti kesän eurovaaleja luottavaisin tunnelmin. Hänen mukaansa tässä ajassa yksi Vihreiden tärkeistä tehtävistä on varmistaa oikeusvaltion tulevaisuus.

– Eurovaalien alla toivon, että olemme tarkkoina sen faktan kanssa, että tässä maassa on myös tahoja, jotka eivät arvosta oikeusvaltiota vaan nakertavat sitä hiljalleen heikommaksi. Historia ja maailmalla toteutuneet esimerkit osoittavat, että tällainen muutos voi tapahtua salakavalasti ellemme ole hereillä ja nosta epäkohtia esiin silloinkin, kun olisi helpompaa olla hiljaa, Virta sanoi.