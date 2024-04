Grillimakkaroista löytyy tänä kesänä juustoa – Lidlin hyllyssä kolme juustoista uutuusmakkaraa

Grillikausi on pysyvä osa suomalaista ruokakulttuuria. Kesäisin kokoonnutaan yhdessä perheen ja ystävien kanssa ulos grillaamaan, syömään ja nauttimaan. Grillissä valmistuu niin makkaraa, kanaa, porsasta kuin kasvipohjaisia vaihtoehtojakin. Lidlin teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan grillissä valmistetaan mieluiten lihaisaa grillimakkaraa, kanan marinoitua sisäfileetä tai juustomakkaraa. Juustomakkaran ystäviä hemmotellaan tänä kesänä, sillä tämän kesän uutuusmakkaroissa korostuvat erityisesti erilaiset juustot.

– Perinteisen grillimakkaran rinnalle on viime vuosina noussut juustomakkara. Tänä kesänä meidän makkarahyllystä löytyy peräti kolme juustoista uutuusgrilleriä, joista jokainen löytää varmasti suosikkinsa. Juustoista grilleriä on tarjolla myös kanagrillimakkarana, joka on kasvattanut selvästi viime vuosina suosiotaan, kertoo Lidlin ostaja Siiri Oivanen.

Makkaroiden ohella Lidlin kesävalikoimasta löytyy myös grilliin sopivaa kanaa ja porsasta. Myyntiin tuodaan myös kolme vegaanista uutuutta: valmiiksi maustetut grillitofut, vegaaninen kanaton burgerpihvi sekä vegaaniset ribsit, jotka sopivat niin vegaaneille kuin kokeilunhaluisille sekasyöjillekin. Makkarat, grillilihat ja grillitofut löytyvät kaikeista Lidleistä jo nyt, muut kasvipohjaiset vaihtoehdot tulevat myyntiin toukokuun lopussa.

Lisäksi kesällä grillauksessa hyödynnetään edullisia ja tuoreita sesongin kasviksia kuten varhaiskaalia ja kesäkurpitsaa. Näiden lisäksi grillataan paprikaa. Erityisesti munakoiso kasvattaa suosiotaan kesäisin ja grilliruokien lisukkeeksi valitaan usein varhaisperunat. Grilliaterian viimeistelevät maukkaat lisukkeet ja majoneesit.

Lidlin uutuusmakkarat 2024

Grillimaisteri Mexican ”Ai Karamba” tomaatti-juusto grillimakkara, 320 g, 2,45 €

Herkullinen meksikolaistyylinen grilleri, joka on valmistettu sianlihasta. Juustoinen makkara sisältää nimensä mukaisesti edamjuustoa 6 prosenttia, joten makua ei tästä yksilöstä puutu. Lihapitoisuus 75 %. Tuote on valmistettu Suomessa.

Grillimaisteri sinihomejuusto-valkosipuli grillimakkara, 320 g, 2,45 €

Tämä juustoinen grillattava sisältää reilusti suomalaisten rakastamaa sinihomejuustoa. Sianlihasta valmistettu savustettu makkara sopii niin ruoanlaittoon, grilliin tai vaikka sellaisenaan nuotiolla nautittavaksi. Lihapitoisuus 72 %. Sinihomejuustoa 7 %. Tuote on valmistettu Suomessa.

Grillimaisteri kanagrillimakkara cheddar-jalapeno, 270 g, 2,79 €

Lempeän tulinen kanagrillimakkara sopii niille, jotka eivät osaa valita kanan ja grillimakkaran väliltä. Kana on suomalaisten keskuudessa suosittua ja se maistuu monelle myös makkaran muodossa. Lihapitoisuus 70 %. Cheddarjuustoa 8 %. Tuote on valmistettu Suomessa.

Grillimaisteri Urho kilomakkara, 1000 g, 5,99 €

Klassinen grillimakkara isossa pakkauksessa. Tästä kilon makkarapaketista riittää grillattavaa isommallekin porukalle. Toimii myös erinomaisesti vaikkapa retkieväänä. Myynnissä eräluonteisesti.

Lidlin uutuusmajoneesit 2024

Chef Select Srirachamajoneesi, 250 ml, 2,19 €

Tämä täyteläinen ja sopivasti tulinen kastike sopii kaikkiin kesän annoksiin. Toimii niin grillimakkaran kuin burgerinkin kanssa. Moderni majoneesi kauniissa pullossa on mukava laittaa esille ja siitä on helppo annostella.

Chef Select Tryffelimajoneesi, 200 g, 1,99 €

Tryffelin ystäviä hemmotellaan: purkista myytävä herkkumajoneesi sopii erityisen hyvin burgereiden väliin tai grillatuille lihoille. Täyteläinen koostumus, josta tryffelin herkullinen maku erottuu juuri sopivasti. Majoneesi myydään kätevässä purkissa, johon on myös helppo dipata. Tryffelimajonesi sopii myös hienosti grillikasviksille sekä esimerkiksi paahdetuille kesäperunoille.

Chef Select Mango-currykastike, 200 g, 1,99 €

Jos etsii sopivaa majoneesia grillikanalle, raikas ja maukas currylla maustettu mangokastike sopii siihen tarkoitukseen erinomaisesti. Curry tuo sopivasti potkua mangon raikkaaseen makuun. Kokeile mango-currykastiketta myös erilaisten hodarien maustamiseen tai kanagrillimakkaran kaveriksi!

* Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kyselyyn, johon vastasi yli tuhat suomalaista kuluttajaa. Vastaukset on kerätty viikolla 24 kesäkuussa 2023. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.