Fimean vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu – tavoitteena kestävä tulevaisuus

Vastuullisuus on osa Fimean toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä ja vastuullisuusnäkökohdat huomioidaan entisestä vahvemmin toiminnassa. Vastuullisuusraporttiin on koottu konkreettisia tekoja Fimean vastuullisuustyöstä ja sen tavoitteista. Osana koko valtionhallintoa Fimea pyrkii varmistamaan, että yhteiskunta kehittyy YK:n Agenda 2030:n mukaisesti kestävällä tavalla.

Raportissa toimintaa tarkastellaan Fimean vastuullisuuslinjausten kautta, jotka ovat:

Lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden saatavuuden edistäminen

Tuotantoeläinten turvallinen lääkitys, ympäristön suojelu ja kansallisen lääkehävikin vähentäminen

Innovaatioiden tukeminen ja infrastruktuurin kehittäminen

Lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden turvallisuus ja luotettavan lääkeinformaation tuottaminen

– Vuosi 2023 oli maailmalla monin tavoin turbulentti. Suomi sai kesäkuussa uuden hallituksen. Uuden hallitusohjelman kirjaukset tukevat hyvin Fimean vastuullisia tehtäviä ja vahvistavat entisestään, että vastuullisuuslinjauksemme on valittu oikein, toteaa ylijohtaja Eija Pelkonen.

Lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden saatavuudesta varmistaminen on yksi Fimean tärkeimmistä tehtävistä.

– Uusien lääkehoitojen kehittäminen on nopeaa ja Fimean asiantuntijat antavat oman panoksensa näiden saamiseksi markkinoille. On myös selvää, että tekoälyn hyödyntäminen on ottanut ison harppauksen eteenpäin ja on pysyttävä kehityksessä mukana, summaa Pelkonen.

Myös taistelu antibioottiresistenssiä vastaan jatkui vuoden aikana. Mikrobilääkkeiden (antibiootit) liika- ja väärinkäyttö ihmisille kuin eläimille lisää resistenssin kehittymisen riskiä ja on uhka ihmisten ja eläinten terveydelle kaikkialla maailmassa.

– Myös tässä asiassa Fimea on ollut keskeisessä roolissa. Edistääkseen mikrobilääkkeiden tehon säilymistä Fimea esimerkiksi pyrkii turvaamaan vanhojen kapeakirjoisten mikrobilääkkeiden saatavuutta, Pelkonen kertoo.

Fimean strategiassa korostetaan lääkkeiden järkevän käytön ja lääkitysturvallisuuden edistämistä sekä lääkekustannusten kasvun hillitsemistä.

– Onnistuessaan tämä heijastuu myös lääkkeiden kulutukseen ja kustannuksiin. Lääkekustannuksissa voitaisiin säästää vuosittain kymmeniä miljoonia euroa, jos käytettäisiin halvempia vaihtokelpoisia valmisteita, Pelkonen toteaa.

Fimean maine on STM:n teettämän mediabarometrin mukaan korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin. Fimea toimii tutkimuksen mukaan ”oikein ja vastuullisesti – huomioi yhteiskunnan ja ympäristön”. Fimea tulee jatkossakin edistämään lääkealan vastuullisuutta ja tavoitteena on kestävä tulevaisuus.

Lue lisää

Fimean vastuullisuusraportti 2023