Finna.fi laajentaa palveluaan pohjoissaamenkielisille

Finna.fi-hakupalvelun sisällöt ja palvelut linkittyvät moneen elämänvaiheeseen. Sen avulla on helppo etsiä kirjallisuutta, tutkimustietoa, museoiden ja arkistojen aarteita sekä oppimateriaaleja.

“Pohjoissaamenkielinen hakupalvelu tukee saamelaisten kielellistä ja kulttuurista yhdenvertaisuutta ja lisää saamen kielten näkyvyyttä maanlaajuisesti. Saamelaisista yli 60 prosenttia asuu saamelaisalueen ulkopuolella. On hienoa, että nyt pääsemme tutustumaan omiin kulttuuriperintöaineistoihimme ja käyttämään kirjastopalveluita äidinkielellämme asuinpaikasta riippumatta”, tiivistää tietoasiantuntija Mari Guttorm Kansalliskirjastosta.

Saamelaiskäräjien hallituksen jäsen Tauno Ljetoffin mukaan Finna.fi-palvelun julkaiseminen pohjoissaameksi on merkittävä edistysaskel:

"Kansalliskirjasto on toiminut tiennäyttäjänä ja esimerkkinä siinä, kuinka pienemmätkin kielet ansaitsevat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi, ja kuinka merkittävää on pystyä käyttämään palveluita omalla kielellään. Uskon, että tämän julkaisun myötä ihmiset tulevat herkemmin hakemaan tietoa suvuistaan, esivanhemmistaan, kotiseudustaan ja esineistään. Voisi ajatella, että Finna.fi:n sisältämät aineistot tulevat nyt eräällä tavalla takaisin, lähemmäksi saamelaisia.”

Vinkkejä tiedonhakuun

Finna.fi on kulttuurin ja tieteen runsaudensarvi miljoonilla aineistoillaan. Hakua voi kokeilla esimerkiksi aihesanoilla tai henkilö- ja paikannimiä käyttäen.

Seuraavien hakulinkkien kautta voi lähteä tutustumaan saamelaiskulttuuria koskeviin aineistoihin:

Osa aineistoista on saatavilla suoraan hakupalvelun kautta ja osa aineistoista edellyttää esimerkiksi kirjastokäyntiä.

On hyvä huomata, että valtaosa Finnaan kuvaillusta aineistoista on suomenkielistä. Hakua on kuitenkin parannettu, jotta palvelua voi käyttää myös pohjoissaamenkielisillä hakusanoilla. Halutessaan Finnan hakua voi rajata kielen mukaan yksinomaan pohjoissaamenkieliseen aineistoon.

Pohjoissaamenkielisiä hakupalveluita tulossa lisää

Finna.fi on osa Kansalliskirjaston ylläpitämiä Finna-palveluita. Finna tarjoaa kirjastoille, museoille ja arkistoille mahdollisuuden luoda myös omiin aineistoihin rajautuvia verkkopalveluita. Esimerkiksi monet Suomen yleiset kirjastot käyttävät Finnaa verkkokirjastojensa pohjana. Uusi kielikäännös mahdollistaa näiden verkkopalveluiden tarjoamisen pohjoissaameksi, mikä lisää merkittävästi saamelaisten kielellistä yhdenvertaisuutta.

Valtakunnallisen Finna.fi-hakupalvelun kanssa yhtä aikaa oman kokonaan pohjoisaamenkielisen käyttöliittymän julkaisevat Saamelaismuseo Siida sekä Lapin kirjastot.

Finna-palveluiden käännös pohjoissaameksi on osa Kansalliskirjaston Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -hanketta, jota rahoittaa Alfred Kordelinin säätiö.