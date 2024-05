HAMin uusi näyttely nostaa valokeilaan eläimet yli 90 teoksen voimin – näyttely avataan 17.5.

Nastja Säde Rönkkö’s stirring installation about survival opens at HAM on May 17 14.5.2024 14:00:00 EEST | Press release

Nastja Säde Rönkkö’s thought-provoking installation Survival Guide for a Post-Apocalyptic Child invites viewers to reflect on the uncertain future facing humankind and all living beings. Centred around 26 videos proposing strategies for crisis survival, the exhibition runs at HAM from May 17 to September 8, 2024.