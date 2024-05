Carccu® sai ympäristövastuusta kertovan FSC-metsäsertifioinnin

Pakkausmateriaaleja valmistavalle Carcculle on myönnetty Forest Stewardship Council (FSC) -metsäsertifikaatti.



Sastamalalainen pakkausmateriaalivalmistaja Carccu on saanut Forest Stewardship Council (FSC) -metsäsertifioinnin. FSC-merkkiä kantavan puutuotteen puu on peräisin metsästä, jonka hoidossa on huomioitu ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden periaatteet.