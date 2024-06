Lightfulness – Uusi näkökulma elämän haasteiden kohtaamiseen ja henkiseen kasvuun

Lightfulness – Tietoisuuden valonpolku kuvaa seitsemänvaiheisen henkisen kasvun prosessin, joka alkaa havahtumisesta ja päättyy vapautumiseen. Menetelmä tarjoaa työkaluja, joita jokainen voi käyttää omassa elämässään ja päästä kohti todellista tarkoitustaan ja sisäistä viisauttaan.

Teos on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa ymmärtää paremmin omaa elämäänsä ja etsii keinoja muuttaa sitä paremmaksi. Se avaa uusia näkokulmia kohdata elämän kipukohtia - kuten suorittamista, kilpailua, katkeruutta, vihaa ja häpeää - rohkeasti ja peloitta. Kirjan avulla lukija oppii pääsemään irti negatiivisuudesta, rakentamaan luottamusta ja saavuttamaan pysyvämmän mielenrauhan.

Lightfulness – Tietoisuuden valopolku on Leena Maria Markkasen (1957-2020) henkinen perintö, johon hän kokosi syvällisiä havaintojaan elämästä sekä metodista, jota hän opetti koulutuksissaan ja luennoillaan. Leena Marian menehtymisen myötä hänen tyttärensä Emmi Sofia koki tehtäväkseen saattaa kirja valmiiksi.

Leena Maria Markkanen oli sosiaalipsykologi, henkisen hyvinvoinnin ohjaaja, luennoitsija ja kirjailija. Hänen kehittämänsä Lightfulness Coaching® -valmennuskonseptin mukaisesti on koulutettu jo vuosia henkisen hyvinvoinnin ohjaajia sekä valmennettu työyhteisöjä työniloon ja hyvinvointiin.



Emmi-Sofia Markkanen on tv-ohjaaja, käsikirjoittaja, henkisen hyvinvoinnin ohjaaja ja Lightfulness-konseptin kehittäjä.

Lightfulness – Tiedoisuuden valonpolku ilmestyy kirjakauppoihin viikolla 25.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.