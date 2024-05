Petri Honkonen: Orpon hallitus avaa ovet EU:n yhteisvelalle ja tukipaketeille

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puoluevaltuuston kokouksessa 27.4.2024 27.4.2024 11:30:20 EEST | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko Puoluevaltuusto 27.4.2024 Hyvät puoluevaltuutetut, ”Suomi on taloudellisesti pysähtynyt, harmaantuva ja suuret yhteiskunnalliset projektinsa hukannut maa, jota yhdistää parhaiten suhtautuminen nyky-Venäjään.” Sanoitus on Suomen Kuvalehden päätoimittajan Matti Kalliokosken maaliskuisesta pääkirjoituksesta, mutta arvioon on helppo yhtyä. Näin maamme makaa. Keskustan tehtävä on näyttää Suomelle suunta ja osoittaa, että meistä on kansana yhdessä muuhunkin kuin pelkäämään sotaa tai inhoamaan Venäjää. Ja ei – en tarkoita etteikö meidän pitäisi järjestelmällisesti tuomita naapurimaamme karmeat teot Ukrainassa – pitää tuomita. Me seisomme Ukrainan rinnalla. Ja kyllä – pitää ja olla myös oman turvallisuuden suhteen enemmän valppaana kuin koskaan elinaikanani. Turvallisuus on tärkeää. Mutta vielä tärkeämpää on toivo. Mitä tuulisemmat ajat, sitä selkeämmin politiikan tehtävä on luoda uskoa parempaan. Jos sitä ei ole, mitä järkeä on missään. Perheessä, pello