Suomalaisten vuorotyöläisten tyytymättömyys maailman korkein

Juuri julkaistun Vuorotyöläisten arki 2024 -tutkimuksen mukaan suomalaisten vuorotyöläisten tyytymättömyys työhönsä on maailman korkein. Suomessa haastatelluista 5,6 % kertoo olevansa todella tyytymättömiä työhönsä ja 13,6 % tyytymättömiä. Suomessa on yli puoli miljoonaa vuorotyöläistä.

Vertailun vuoksi vuorotyöläisten tyytymättömyys muissa maissa:

-USA: 2,9 % todella tyytymättömiä ja 11,2 % tyytymättömiä

-Saksa: 1,5 % todella tyytymättömiä ja 9,2 % tyytymättömiä

-Englanti: 1,4 % todella tyytymättömiä ja 10,9 % tyytymättömiä

-Ruotsi: 2 % todella tyytymättömiä ja 9,1 % tyytymättömiä

-Norja: 2,2 % todella tyytymättömiä ja 9,9 % tyytymättömiä

-Tanska: 0,5 % todella tyytymättömiä ja 4 % tyytymättömiä

-Hollanti: 6 % todella tyytymättömiä ja 8,7 % ja tyytymättömiä





Syyt tyytymättömyyteen ja lähes 10 % nousu myös työperäisessä stressissä

Lähes 60 % (59,8 %) suomalaisista vastanneista kertoo huonon palkan olevan tyytymättömyyden suurin syy, ja lähes 27 % (26,9 %) kokee työskentely-ympäristönsä kuormittavan heitä. Myös huono johtaminen sekä heikot urakehitysnäkymät mainittiin painaviksi syiksi tyytymättömyydelle.

Lisäksi 61,4 % suomalaisista vuorotyöläisistä kertoo kokevansa stressiä työssään. Heidän mukaansa palkka ei kata elinkustannuksia ja työvuorojen joustamattomuus kuormittaa heitä. Suomalaisten vuorotyöläisten stressi on noussut merkittävästi viime vuoden 52,4 prosentista nykyiseen 61,4 prosenttiin.

”Suomen vuorotyöläiset ansaitsevat joustavuutta, tasapuolisuutta ja arvostusta voidakseen hyvin työssään”, Quinyxin Suomen, Pohjoismaiden ja Saksan myyntijohtaja Paulus Maasalo toteaa. ”Olen vahvasti sitä mieltä, että nykyteknologia auttaa meitä saavuttamaan nämä tärkeät kriteerit. Joustavalla data- ja tekoälypohjaisella työvuorosuunnittelulla voidaan merkittävästi vähentää työntekijöiden kokemaa stressiä, sillä silloin he aidosti saavat vaikuttaa työvuoroihinsa itsekin. Myös modernin teknologian kautta keskitetty viestintä yhdessä työntekijäportaalissa on avain työntekijöiden hyvinvointiin, sillä aivan liian usein heitä kuormittaa myös liian monikanavainen viestintä.”





80 % koko maailman työvoimasta on vuorotyöläisiä

Maailmassa on yli 2,7 miljardia vuorotyöläistä, mikä tarkoittaa lähes 80 % maailman koko työvoimasta. Vuorotyöläiseksi määritellään työntekijä, joka tekee työtä tuntipohjaisesti tai vuorotyönä, pääasiallinen työpiste ei ole toimistopöytä, eikä henkilö ole itsensätyöllistäjä. Vuorotyöläisiä ovat esimerkiksi monet terveydenhuollon työntekijät, lähetit, ravintolatyöntekijät ja kaupan alan henkilöstö.



Tutkimuksessa haastateltiin vuorotyöläisiä myös muissa Euroopan maissa sekä Pohjois-Amerikassa, yhteensä 12 500 vuorotyöläistä.





