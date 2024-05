Koppö Energia Oy:n synteettisen metaanin valmistus -hankkeen YVA-selostukseen edellytetään täydennystä (Pohjanmaa)

Koppö Energia Oy suunnittelee synteettisen metaanin tuotantolaitosta Kristiinankaupungin Karhusaaren alueelle.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia synteettistä metaania talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä. Synteettisen metaanin valmistusprosessissa syntyy sivutuotteena lämpöä ja happea. Prosessissa tarvittava vesi sekä laitoksen jäähdytysvesi johdetaan merialueelta, jonne myös avoimen kierron jäähdytysvedet ja suolanpoistossa rejektinä syntyvä suolapitoinen vesi johdetaan. Laitoskokonaisuus tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania noin 61 000 tonnia vuodessa.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on parhaillaan käynnissä. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja todennut sen puutteelliseksi. Arviointiselostusta on täydennettävä ennen kuin yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi antaa siitä perustellun päätelmän.

Arviointiselostuksen täydennys on YVA-lain 24 §:n mukainen menettely. Sitä sovelletaan tilanteessa, jossa arviointiselostus on puutteellinen niin olennaisella tavalla, ettei yhteysviranomaisen ole mahdollista tehdä sen pohjalta perusteltua päätelmäänsä. Arviointiselostuksen olennaisimmat täydennystarpeet liittyvät pintavesi-, linnusto-, luonto- ja meluvaikutuksiin. Myös arviointiselostuksen kanssa samaan aikaan vireillä ollutta Natura-arviointia tulee täydentää.

Merkittävät vaikutukset tarpeen arvioida ja kuvata riittävällä tavalla

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset päätöksenteon tueksi. Tarkoituksena on myös, että kansalaisilla olisi riittävä tieto ympäristöään koskevista hankkeista ja niiden vaikutuksista. Hankkeen nykyinen arviointiselostus on kokonaisuudessaan kattava, mutta yhteysviranomainen pitää joidenkin olennaisten osa-alueiden käsittelyä puutteellisena. Hanke on laajuudeltaan sekä kestoltaan merkittävä, jolloin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn rooli korostuu.

Hankkeesta vastaavalle Koppö Energia Oy:lle lähetettyyn täydennyspyyntöön on koottu ne puutteet ja täydennystarpeet, jotka yhteysviranomainen katsoo välttämättömiksi korjata ja tehdä, jotta perusteltu päätelmä voidaan antaa. Havaitut puutteet ovat oleellisia, sillä ne kohdistuvat hankkeen aiheuttamiin keskeisiin päästöihin kuten jäähdytysveden purkuun sekä meluvaikutuksiin ja voivat vaikuttaa hankkeen jatkosuunnitteluun.

Arviointiselostus on ollut nähtävillä 1.2.-18.3.2024 Ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/koppoenergiasynteettinenmetaaniYVA. Täydennetty arviointiselostus kuulutetaan ja asetetaan nähtäville uudestaan. Yhteysviranomainen huomioi täydennetystä arviointiselostuksesta annettavassa perustellussa päätelmässä myös arviointiselostuksen aikaisemman nähtävilläolon aikana tulleet mielipiteet ja lausunnot.