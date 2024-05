Tuore tutkimus: Prisma on Suomen suosituin muotikauppa

Tuoreimman Kaupan liiton tutkimuksen jopa 37 prosenttia vaatetusta ostaneista suomalaisista on ostanut viimeisen 12 kuukauden aikana vaatteita tai jalkineita Prismasta. Tutkimuksen mukaan marketmuodin vahva asema Suomessa saattaa olla yksi syy siihen, että kiinalainen ultrapikamuoti ei ole ottanut Suomessa yhtä suurta jalansijaa kuin monissa muissa maissa.

- Olemme tosi ylpeitä siitä, miten moni suomalainen ostaa vaatteensa ja jalkineensa Prismasta. Prisman vaate- ja kenkämyynti onkin tänä vuonna kasvanut markkinaa paremmin. Meidän vahvuutemme on myös Kaupan liiton tutkimuksessa korostuva sijainnin tärkeys ostopaikan valinnassa: Prisma on monelle suomalaiselle sijainniltaan sopiva muotikauppa, sillä myymälöitämme löytyy joka puolelta Suomea. Mielestämme muoti kuuluu kaikille asuinpaikasta tai vaikkapa koosta riippumatta. Muita vahvuuksiamme ovat myöskin tutkimuksessa tärkeinä kriteereinä mainitut hinta ja suomalaiseen makuun sopiva valikoima. Olemme muun muassa juuri laajentaneet valikoimaamme uudella Luode12-ulkoilubrändillä, kertoo S-ryhmän käyttötavarakaupan myyntijohtaja Niko Pesonen.

Kaupan liiton tutkimuksessa tarkasteltiin kiinalaisen niin kutsutun ultrapikamuodin suosiota Suomessa verrattuna muihin maihin ja pohdittiin, onko marketmuodin suosio maassamme yksi osatekijä sille, ettei ultrapikamuoti ole täällä yhtä iso ilmiö kuin monessa muussa maassa. Suomalaiset toimivat suhteellisen vastuullisesti myös esimerkiksi verkkokauppaostosten palautusten kanssa, joskin tuotteiden palauttaminen on kasvussa.

- Me itse tarkastelemme Prismaa kokonaisuutena sisältäen 76 myymälää sekä verkkokaupan Prisma.fi. Muodin ostaminen verkkokaupasta on kasvussa, mutta edelleen yleisempää on ostaa vaatteita ja kenkiä myymälästä, missä niitä voi sovittaa. Huomaamme kuitenkin, että kotimaisuuttamme ja luotettavuuttamme arvostetaan myös verkkokaupassa. Emme kannusta tilaamaan ylimääräisiä tuotteita, joista osa sitten palautetaan vaan palauttamaan vain hyvästä syystä. Postitus takaisin meidän varastollemme Sipoossa on kuitenkin kestävämpi teko kuin palautus toiselle puolelle maapalloa, pohtii Pesonen.

Muotikaupan tulevaisuudessa nähdään kasvava kiinnostus toimialan vastuullisuutta kohtaan. S-ryhmässä edistetään toimitusketjun läpinäkyvyyttä, kiertotalouden malleja sekä tuotannon ja raaka-aineiden ympäristövastuullisuutta sekä ihmis- ja työoikeuksia. Tuotannon työolosuhteiden varmentaminen kolmannen osapuolen auditoinneilla, vastuullisten materiaalien kasvava määrä sekä läpinäkyvä tapa kertoa valmistuspaikkojen tiedot tuotteissa ovat esimerkkejä käytännön toimista. Lisäksi oma merkki -tuotteiden laatua ja turvallisuutta seurataan muun muassa testauttamalla tuotteita ja materiaaleja.

Lähde: Kaupan liiton Muotikauppa ultrapikamuodin aikakaudella -tutkimus 22.5.2024